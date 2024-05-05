Дженоа без Малиновського розписала результативну нічию з Міланом, Емполі Коваленка зіграв унічию з Фрозіноне: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, відбулися п'ять поєдинків італійської Серії А.

Зокрема, Емполі, за який виступає українець Віктор Коваленко, розписав нульову нічию з Фрозіноне, Дженоа без іншого гравця з України Руслана Малиновського, який відновлюється від травми, зіграла внічию з Міланом, Рома та Ювентус також не виявили переможця.

Коваленко весь матч провів на лаві запасних.

Чемпіонат Італія Серія А

35 тур, 5 травня

Кальярі — Лечче 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Міна 26, 1:1 - Крстович 84

Верона — Фіорентина 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Лазович 13, 1:1 - Кастровіллі 42, 2:1 - Нослін 59

Емполі — Фрозіноне 0:0

Мілан — Дженоа 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Ретегі (пен), 1:1 - 45 Флоренці, 1:2 - 48 Екубан, 2:2 - 72 Габбія, 3:2 - 75 Жіру, 3:3 - 87 автогол Тіав

Рома — Ювентус 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Лукаку, 1:1 - 31 Бремер

Нагадаємо, напередодні Інтер несподівано поступився Сассуоло, а Монца зіграла внічию з Лаціо.

Зазначимо, що наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд.