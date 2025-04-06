Довгий Лук, португалець Джон і 115 звинувачень: за що АПЛ хоче вигнати свого чемпіона

Поки чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті судиться з АПЛ, букмекери вже приймають ставки на місце, яке займуть "Містяни" в наступному розіграші Чемпіоншипу.

Так-так, усе серйозно – їх можуть понизити в класі.

Чемпіон розповідає, як до цього дійшло і чого чекати далі.

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Що за 115 звинувачень?

А саме стільки висунула АПЛ керівництву Ман Сіті 6 грудня 2023 року.

Відтоді їх ще додалося і стало 129.

Із них 54 стосуються ненадання клубом точної фінансової інформації у 2009-18 роках. Ліга вважає, що її дурили з доходами, витратами, спонсорськими контрактами тощо. Лише в окремо взятому сезоні-2014/15 Сіті нібито порушив 6 правил АПЛ щодо звітності.

Ще 14 звинувачень пов'язані з контрактами гравців, тренерів та персоналу – ліга підозрює, що їхні справжні розміри приховувались.

Аж 21 звинувачення стосується порушень Ман Сіті правил отримання прибутку та сталого розвитку. Хто не в курсі, в АПЛ діє власний фінансовий фейр-плей, за яким збиток клубу за трирічний період не має перевищувати 105 млн фунтів. Схоже, ліга вважає, що "Містяни" і тут брехали.

5 звинувачень відносяться до недотримання Ман Сіті фінансового фейр-плей від УЄФА – це логічно, бо він в загальних рисах схожий на англійський.

Ну, і останні 35 – це за повну або часткову відмову співпрацювати зі слідством у 2018-23 роках.

Побити рекорд Сіті за звинуваченнями вдалось хіба ігроману Сандро Тоналі, що стало предметом жартів в мережі.

Man City 115 Charges



Sandro Tonali 150 betting charges



We are not first anymore! pic.twitter.com/t3b55rwyrh — City Chief (@City_Chief) March 28, 2024

Чому Сіті підозрюють?

Частину доказів АПЛ накопала сама, але більшість – це з Football Leaks.

Не забули ще їх? В кінці 2010-х то була мегасенсація.

Ці хлопці публікували ексклюзивні документи щодо переходів Гарета Бейла в Реал, Неймара в Барселону; вивалили назовні внутрішню кухню Риболовлєва в Монако; злили інформацію про підготовку топлклубами Суперліги.

Хто стояв за FL – бог його знає.

Одні казали, що хакери. Інші – що менеджери грандів задовбалися брехати і так викривали своїх босів.

У тому ж 2018-му у Der Spiegel вийшло інтерв'ю з анонімом, який назвався Джоном і заявив, що втік з Португалії до Будапешта, бо через злив даних йому погрожують. Знову-таки, перевірити це нереально.

This is not a shock.



Lionel Messi’s contract was leaked 3 years ago by Football Leaks (in Der Spiegel) and the figures have been available since then.



Just a confirmation of what was known... An astronomical deal. pic.twitter.com/fmqK9MPbo8 — Kristof Terreur (@kristofterreur) January 31, 2021

А от що дослідити можна – це документи, копії яких FL зливала в мережу.

Наприклад, щодо операції "Довгий Лук" – так у Ман Сіті нібито назвали серію заходів для обходу фінансового фейр-плей, який президент УЄФА Мішель Платіні ввів у 2013 році.

Серед таких – продаж клубом маркетингових прав на своїх футболістів компанії Fordham Sports Management за 11 млн фунтів. FL довела, що ця контора через підставних осіб належить ексскарбнику Консервативної партії Великобританії Девіду Роуленду, який, у свою чергу, отримав 11 млн від Abu Dhabi United Group – компанії власника Ман Сіті шейха Мансура. Навіщо виплачувати гравцям мільйони з бюджету клубу, якщо це може робити твоя ж "ліва" контора в обхід ФФП, правильно?

Інший пласт – фейкові спонсорські угоди. Наприклад, у 2011-му Ман Сіті заключив 10-річний контракт з Etihad на 400 млн, та FL показали, що у 2015-му авіакомпанія сплатила лише 8 млн, а ще 59 за неї вніс особисто Мансур.

"В нас буде дефіцит у 10 млн, який треба покрити, аби вписатися у ФФП. Вважаю, єдиний вихід – додаткові доходи від спонсорів з Абу-Дабі", – FL отримала лист фіндиректора Сіті у 2014-му Хорхе Чумільяса, який наглядно все демонструє.

А ще ж були контракти з персоналом. Так, тренер Роберто Манчіні заробляв у Сіті лише 1,45 млн на рік, а ще 1,75 млн йому платив... ФК Аль-Джазіра, клуб Мансура із ОАЕ, де Манчіні за документами працював 4 дні на рік.

Туре, Сане, де Брейне, Тевес – усі отримували суми поза бюджетом Сіті. Приміром, у Лероя офіційна зарплата була 5 млн, а тіньова – майже 9.

13 years ago today ‘that’ banner was no more. City were back thanks to this man. A trophy celebrated as much as any since #Mancini pic.twitter.com/H76JdiZinz — Dave Morrow (@davemorrow64) May 14, 2024

Ну, і оскільки Манчестер Сіті не спростував автентичність оприлюднених документів, проти нього й відкрили справи.

Без Football Leaks нічого цього б не сталося.

А що УЄФА?

Якщо коротко – пшик.

Почали-то гучно – одразу в 2018-му відкрили справу, наробили потужних заяв.

Потім у лютому 2020-го все нібито довели до логічного кінця – відсторонили "Містян" від єврокубків на 2 сезони і оштрафували на 30 млн.

Ну, але далі Сіті пішов у Спортивний арбітражний суд (CAS), і у липні того ж 2020-го Лозанна відмінила усе, крім штрафу, який зменшила до 10 млн.

"Звинувачення у фінансових порушеннях або не були доведені, або термін давності щодо них вже сплив", – говорилося у рішенні.

І це при тому, що Ман Сіті навідріз відмовився показувати УЄФА внутрішню документацію.

Сам регулятор після вердикту CAS теж навіть не робив спроб іти в цивільні суди. Александр Чеферін лише говорив в пустоту постфактум.

UEFA chief Aleksander Ceferin insists UEFA were "right" about Manchester City breaching Financial Fair Play rules. pic.twitter.com/zLhvTgmTkf — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 24, 2024

Чому ж АПЛ чекала так довго?

Насправді вона й не чекала.

Як і УЄФА, АПЛ почала своє розслідування у 2018-му, але юристи Ман Сіті тягнули час, оскаржуючи то один процедурний момент, то інший – і так протрималися аж до літа 2021-го, коли ліга нарешті змогла почати розслідування по суті.

Юридично Сіті затягування нічого не дало, бо в АПЛ нема поняття "терміну давності". За бажання тут можна піднімати хоч і справи 1990-х.

Єдине, що виграли "Містяни" – час, за який команда Пепа Гвардіоли без зайвого тиску здобула з десяток нових трофеїв.

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Між тим слідство йшло своєю чергою, тож в грудні 2023-го, як вже говорилося, були 115 звинувачень, а восени 2024-го – закриті слухання, де кожна сторона наводила свої аргументи комісії із трьох незалежних людей, чиї імена не розкриваються. Понад те, навіть місце проведення слухань теж не називалось.

Фінансовий експерт Кіран Магвайр каже – це аби фінальний вирок ніхто не оскаржив:

"На такому процесі підстави для апеляції дуже вузькі. Вона можлива лише в тому випадку, якщо поведінка комісії виявиться непрофесійною – тоді одна із сторін може подати апеляцію".

Не всім клубам АПЛ подобається формат – деякі б хотіли більше відкритості, бо певні, що Ман Сіті винен.

Ця думка ще посилилася після введення у 2021-му перевірки на афілійованість всіх спонсорських угод, що перевищують 1 млн фунтів, – тобто, чи не пов'язаний бува спонсор із власником клубу.

Взагалі-то правило ввели найперше для нових саудівських босів Ньюкасла, але він не робив спроб його порушити. Натомість Ман Сіті вже після введення правила в дію підмахнув два спірні контракти з компаніями із ОАЕ – Masdar і Aldar, відмовившись надавати лізі копії документів.

Схоже, що без цих угод Сіті просто не вдавалося звести докупи бюджет – інакше б він на рожен не ліз.

Чим відповідає Ман Сіті?

Якщо коротко, то підриває систему грішми.

Шейх Мансур ібн Заїд Аль-Нахаян – це ж вам не просто власник клубу.

Його персональні статки – 30 млрд євро, але Мансур також походить із правлячої династії Абу-Дабі, де його влада дозволяє знайти для Сіті будь-яку кількість "спонсорів", і ніхто й нізащо не свідчитиме проти нього.

Celebrating Manchester City’s Premier League win with Sheikhs Mohammed, Saif, Mansour and Abdullah bin Zayed pic.twitter.com/E4ldFwrl4s — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 12, 2014

Лише у 2008-18 роках Мансур влив у Ман Сіті понад 1,3 млрд євро – так і виник на місці англійського аутсайдера європейський гранд.

Маючи такі ресурси, шейх не збирається програвати лише тому, що неправий.

Він найняв еліту адвокатури Blackstone Chambers, що за даними The Sun вже обійшлося йому в 36,7 млн фунтів.

Їхня стратегія – зустрічні позови, які ставлять під питання чинні правила АПЛ та змушують лігу розпорошувати зусилля.

Наприклад, у 2024-му Сіті частково успішно оскаржив перевірку спонсорських угод на афілійованість. АПЛ була змушена модифікувати правило, але й на оновлену версію теж негайно була подана скарга, попереду ще суди.

Також позавчора Ман Сіті звинуватив АПЛ у спотворенні правил на користь Арсенала, Брайтона та ще трьох клубів, які отримали від власників багатомільйонні безпроцентні позики – мовляв, ці угоди слід розглядати так само, як і контракти з афілійованими компаніями. Шансів на успіх небагато, бо позику, нехай і безпроцентну, слід повернути, тоді як спонсорська угода цього не передбачає. Проте Сіті не відступає і затягує лігу в якомога більшу кількість довгих судових процесів.

Manchester City have won their legal case against the Premier League after an independent panel deemed APT rules between December 2021 and November 2024 as void, as first reported by @MikeKeegan_DM and @Lawton_Times.

-City believe the ruling plunges EPL into an existential crisis pic.twitter.com/HspLthFZJ7 — THE PAGE FOOTBALL⚽️ (@PAGEFOOTBALL__) February 14, 2025

За інформацією The Times, частина клубів вже зараз переживає, що гроші на суди беруть з їхньої частки у ТБ-контракті.

The Telegraph додає, що через суди по афілійованості АПЛ була змушена зняти частину юристів із "головного" процесу, ослабивши свою позицію.

Це те, що треба Сіті.

А ще – кілька перемог у другорядних судах, аби заявити, що віднині правила ліги не діють, отже й виконувати їх необов'язково.

Хто ближчий до перемоги?

Нема про це жодного інсайду.

Невідомо навіть, коли оголосять фінальне рішення.

"Я не вважаю, що з цим впоралися добре, і не думаю, що була якась особлива проблема, аби дати більше інформації. Ми сидимо тут сьогодні і гадаємо, що рішення вийде цього тижня. Або наступного. Але цілком можливо, що воно не вийде до літа чи навіть пізніше", – іронізує ексрадник Сіті Стефан Борсон.

🚨 OFFICIAL: #ManCity’s trial against the Premier League will occur late autumn 2024 with a verdict expected around summer 2025.



[via @MikeKeegan_DM] pic.twitter.com/Wc8l5aP5x2 — City HQ (@City_HQs) November 30, 2023

Тим часом на телебаченні всі нудні й неконкретні, бо бояться Blackstone Chambers. Sky Sports навіть розіслала Джеймі Каррагеру, Рою Кіну, Гарі Невіллу та іншим експертам вказівки "уникати поспішних висновків", аби не підставили її під суди.

І сміх і гріх.

Що такого там уникати? Все ж ясно, як божий день.

Перемога АПЛ означатиме для Ман Сіті штраф, зняття очок і виліт бозна-куди, бо Футбольна ліга, що організовує Чемпіоншип, не буде зобов'язана його приймати. Також у разі поразки "Містян" можуть позбавити титулів, що означатиме нові суди – вже з конкурентами, що вимагатимуть компенсації, наприклад, за невихід до ЛЧ. Так і до ліквідації досудитися можна.

Якщо ж переможе Сіті, то авторитет АПЛ як регулятора проб'є дно, і їй стане надто складно підтримувати порядок. Мансур же не єдиний в лізі, у кого є 100-200 "зайвих" мільйонів.

От і все, такі-от позиції.

As per @MullockSMirror, the Premier League WILL HAVE TO PAY A HEFTY CHUNK of #ManCity’s legal costs and City can DEMAND COMPENSATION if they prove they’ve been damaged financially with Etihad/Abu Dhabi First Bank deals blocked by unlawful Associated Party Transaction rules! ‼️💰 pic.twitter.com/kWY1nLoj8z — City Report (@cityreport_) October 12, 2024

"Ман Сіті впевнений в тому, що його виправдають, і працює як зазвичай. Ми бачили активну роботу на ринку в січні, і жоден із трансферів, наскільки мені відомо, не був зроблений з метою запобігти можливому покаранню", – наразі пише авторитетний журналіст Девід Орнстейн із The Athletic .

Тим часом інший оглядач Джонатан Вілсон із The Guardian в очікуванні вердикту не бачить переможців, лише переможених:

"Для Ман Сіті велика ганьба, що адвокат Паннік для них зараз важливіший за Ерлінга Голанда. З іншого боку, уявіть, що побачене вами на полі буде скасовано пізніше судом. Уявіть, що очки забрали, а титул визначиться не на полі, а в кабінетах. Чи буде в вас емоція вкладати в таку лігу? Люди неминуче звідси підуть..."