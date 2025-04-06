Клуб із Катару цікавиться Модричем

Катарський клуб Аль-Ахлі проявляє інтерес до центрального півзахисника Реала Луки Модрича.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, два роки тому Модрич відхилив щедру пропозицію від Аль-Ахлі з зарплатою в розмірі 40 мільйонів євро на рік. За ці два роки інтерес катарського клубу до легендарного хорвата не зник, і Аль-Ахлі знову намагається його підписати.

Проте, найімовірніше, катарці знову отримають відмову. Пріоритетом для Модрича є завершення кар’єри в Реалі після чемпіонату світу 2026 року. Наприкінці березня повідомлялося про те, що сторони близькі до продовження контракту ще на рік.

У поточному сезоні на рахунку Модрича 4 голи та 7 асистів у 47 матчах за Реал у всіх турнірах. Хорват виступає за мадридський клуб із літа 2012 року.