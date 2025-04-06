Перша ракетка Швейцарії не зіграє проти України у Кубку Біллі Джин Кінг

Найкраща швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (41) оголосила, що не зіграє у матчах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти України та Польщі.

Про це спортсменка повідомила у своїх соцмережах.

"Я хотіла повідомити вам, що, на жаль, мені довелося ухвалити важке рішення – знятися з матчу Кубка Біллі Джин Кінг наступного тижня в Польщі.

Моєму тілу потрібно трохи відпочинку і відновлення після останніх кількох місяців, які забрали у мене більше сил, ніж я спочатку очікувала і планувала.

Ухвалювати такі рішення – ніколи не просто. Немає нічого важливішого для мене, ніж представляти Швейцарію, і я можу вас запевнити, що буду готова зіграти в наступному матчі!

Бажаю дівчатам величезної удачі наступного тижня – я буду підтримувати вас здалеку!", – написала Бенчич.