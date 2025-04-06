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Перша ракетка Швейцарії не зіграє проти України у Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 6 квітня 2025, 16:13
Перша ракетка Швейцарії не зіграє проти України у Кубку Біллі Джин Кінг
Белінда Бенчич
Getty images

Найкраща швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (41) оголосила, що не зіграє у матчах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти України та Польщі.

Про це спортсменка повідомила у своїх соцмережах.

"Я хотіла повідомити вам, що, на жаль, мені довелося ухвалити важке рішення – знятися з матчу Кубка Біллі Джин Кінг наступного тижня в Польщі.

Моєму тілу потрібно трохи відпочинку і відновлення після останніх кількох місяців, які забрали у мене більше сил, ніж я спочатку очікувала і планувала.

Ухвалювати такі рішення – ніколи не просто. Немає нічого важливішого для мене, ніж представляти Швейцарію, і я можу вас запевнити, що буду готова зіграти в наступному матчі!

Бажаю дівчатам величезної удачі наступного тижня – я буду підтримувати вас здалеку!", – написала Бенчич.

Таким чином, наразі склад збірної Швейцарії на матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг виглядає наступним чином:

  • Вікторія Голубич (95)
  • Жиль Тайхманн (97)
  • Селін Неф (175)

Зазначимо, що матчі групового етапу турніру відбудуться 10-12 квітня, а окрім Швейцарії, суперницями українок буде команда Польщі. Ігри пройдуть у польському Радомі на грунтових кортах.

Нагадаємо, що перша та друга ракетки Польщі також пропустять матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг Белінда Бенчич

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