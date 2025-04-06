Перша ракетка Швейцарії не зіграє проти України у Кубку Біллі Джин Кінг
Найкраща швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (41) оголосила, що не зіграє у матчах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти України та Польщі.
Про це спортсменка повідомила у своїх соцмережах.
"Я хотіла повідомити вам, що, на жаль, мені довелося ухвалити важке рішення – знятися з матчу Кубка Біллі Джин Кінг наступного тижня в Польщі.
Моєму тілу потрібно трохи відпочинку і відновлення після останніх кількох місяців, які забрали у мене більше сил, ніж я спочатку очікувала і планувала.
Ухвалювати такі рішення – ніколи не просто. Немає нічого важливішого для мене, ніж представляти Швейцарію, і я можу вас запевнити, що буду готова зіграти в наступному матчі!
Бажаю дівчатам величезної удачі наступного тижня – я буду підтримувати вас здалеку!", – написала Бенчич.
Таким чином, наразі склад збірної Швейцарії на матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг виглядає наступним чином:
- Вікторія Голубич (95)
- Жиль Тайхманн (97)
- Селін Неф (175)
Зазначимо, що матчі групового етапу турніру відбудуться 10-12 квітня, а окрім Швейцарії, суперницями українок буде команда Польщі. Ігри пройдуть у польському Радомі на грунтових кортах.
Нагадаємо, що перша та друга ракетки Польщі також пропустять матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.