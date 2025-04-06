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Буковина перемогла Кудрівку в матчі Першої ліги

Володимир Максименко — 6 квітня 2025, 14:02
Буковина перемогла Кудрівку в матчі Першої ліги
ФК Буковина

У неділю, 6 квітня, відбувся матч Першої ліги України між Буковиною та Кудрівкою, в якому чернівецький колектив здобув мінімальну перемогу 1:0. 

Перемогу "жовто-чорним" приніс точний удар Віталія Кольцова на початку другого тайму.

Чемпіонат України – Перша ліга
Група підвищення у класі, 1 тур

Буковина – Кудрівка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кольцов, 52

Зазначимо, що сьогодні також свій матч зіграє найближчий переслідувач Буковини – Металіст, суперником якого стане Металіст 1925. 

Напередодні відбувся матч ЮКСИ та Епіцентру, в якому хавбек команди з Київської області втратив свідомість.

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