В Баварії розповіли, чому вирішили попрощатися з Мюллером
Томас Мюллер
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Спортивний директор Баварії Макс Еберль розповів про те, чому мюнхенський клуб вирішив не продовжувати контракт з легендою клубу, атакувальним півзахисником Томасом Мюллером.
Еберля цитує Фабріціо Романо.
"Це не має ніякого відношення до фінансового аспекту. Це було спортивне рішення", – заявив Еберль.
Нагадаємо, вчора, 5 квітня, Мюллер оголосив про свій відхід з Баварії. Клуб вирішив не пропонувати 35-річному ветерану новий контракт, поточна угода діє до літа 2025 року.
Мюллер потрапив у академію Баварії в 2000 році, за першу команду дебютував у 2009 році. Сумарно провів за клуб рекордні 743 матчі та забив у них 247 голів. 12 разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі (у 2013 і 2020 роках) виграв Лігу чемпіонів.