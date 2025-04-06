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В Баварії розповіли, чому вирішили попрощатися з Мюллером

Олег Дідух — 6 квітня 2025, 15:36
В Баварії розповіли, чому вирішили попрощатися з Мюллером
Томас Мюллер
Getty Images

Спортивний директор Баварії Макс Еберль розповів про те, чому мюнхенський клуб вирішив не продовжувати контракт з легендою клубу, атакувальним півзахисником Томасом Мюллером.

Еберля цитує Фабріціо Романо.

"Це не має ніякого відношення до фінансового аспекту. Це було спортивне рішення", – заявив Еберль.

Нагадаємо, вчора, 5 квітня, Мюллер оголосив про свій відхід з Баварії. Клуб вирішив не пропонувати 35-річному ветерану новий контракт, поточна угода діє до літа 2025 року.

Мюллер потрапив у академію Баварії в 2000 році, за першу команду дебютував у 2009 році. Сумарно провів за клуб рекордні 743 матчі та забив у них 247 голів. 12 разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі (у 2013 і 2020 роках) виграв Лігу чемпіонів.

Баварія Томас Мюллер Макс Еберль

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