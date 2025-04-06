Кулеша здобув бронзову медаль на Всесвітній Гімназіаді-2025
Федерація фехтування України
Український фехтувальник на шаблі Юрій Кулеша гарантував собі медаль на Всесвітній Гімназіаді-2025, яка відбувається у Сербії.
Спортсмен подолав груповий етап із показником 2/4 та у чвертьфіналі зустрівся зі своїм співвітчизником – Левом Войтко.
Кулеша переміг свого опонента з рахунком 15:7, але у битві за двійку поступився китайцю Лю Цзюньханю – 10:15. Втім, вже вихід у півфінал приніс спортсмену медаль.
Зазначимо, що Кулеша та Войтко – вихованці ДЮСШ "Армієць" та працюють під керівництвом Олександра Красовського та Вадима Байдаченка відповідно.
Всесвітня Гімназіада-2025
Шабля, юнаки, особисті змагання
1. Лю Цзюньхань
2. Мохаммадматін Шахеді
3. Гарай Мамедлі
3. Юрій Кулеша
5. Лев Войтко
Напередодні українські фехтувальниці посіли шосте місце на Кубку світу в Єгипті.