Кулеша здобув бронзову медаль на Всесвітній Гімназіаді-2025

Український фехтувальник на шаблі Юрій Кулеша гарантував собі медаль на Всесвітній Гімназіаді-2025, яка відбувається у Сербії.

Спортсмен подолав груповий етап із показником 2/4 та у чвертьфіналі зустрівся зі своїм співвітчизником – Левом Войтко.

Кулеша переміг свого опонента з рахунком 15:7, але у битві за двійку поступився китайцю Лю Цзюньханю – 10:15. Втім, вже вихід у півфінал приніс спортсмену медаль.

Зазначимо, що Кулеша та Войтко – вихованці ДЮСШ "Армієць" та працюють під керівництвом Олександра Красовського та Вадима Байдаченка відповідно.

Всесвітня Гімназіада-2025

Шабля, юнаки, особисті змагання

1. Лю Цзюньхань

2. Мохаммадматін Шахеді

3. Гарай Мамедлі

3. Юрій Кулеша

5. Лев Войтко

Напередодні українські фехтувальниці посіли шосте місце на Кубку світу в Єгипті.