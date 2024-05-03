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Визначились найкращі гравці тижня в єврокубках

Сьогодні 20:56 63 0
Визначились найкращі гравці тижня в єврокубках
#УЄФА, #Вінісіус Жуніор, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Ліга Європи-2023/24, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

УЄФА оголосила найкращих гравців тижня в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Про це організація повідомила на своїх офіційних ресурсах.

Бразильський вінгер Реала Вінісіус здобув нагороду у найпрестижнішому єврокубковому турнірі, завдяки дублю у першому півфінальному матчі ЛЧ проти Баварії (2:2).

Півзахисник Баєра Роберт Андріх став найкращим в Лізі Європи. Гравець відзначився неймовірним другим голом у грі з Ромою (2:0).

Зі свого боку форвард Олімпіакоса Аюб Ель-Каабі здобув нагороду в Лізі конференцій, завдяки хет-трику в матчі проти Астон Вілли (4:2).

Раніше ми повідомили, що Вінісіус очолює гонку бомбардирів ЛЧ в останніх трьох сезонах за системою "гол + пас"

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