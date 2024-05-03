Визначились найкращі гравці тижня в єврокубках

Джерело - Чемпіон.
УЄФА оголосила найкращих гравців тижня в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
Про це організація повідомила на своїх офіційних ресурсах.
Бразильський вінгер Реала Вінісіус здобув нагороду у найпрестижнішому єврокубковому турнірі, завдяки дублю у першому півфінальному матчі ЛЧ проти Баварії (2:2).
Vini takes Player of the Week! 🌟@PlayStationEU || #UCLPOTW pic.twitter.com/9vxAGc8vRz— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 3, 2024
Півзахисник Баєра Роберт Андріх став найкращим в Лізі Європи. Гравець відзначився неймовірним другим голом у грі з Ромою (2:0).
The complete semi-final display 💯— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 3, 2024
Robert Andrich is your #UEL Player of the Week 👏@hankookreifen || #UELPOTW pic.twitter.com/oL1FYTcMfh
Зі свого боку форвард Олімпіакоса Аюб Ель-Каабі здобув нагороду в Лізі конференцій, завдяки хет-трику в матчі проти Астон Вілли (4:2).
Hat-trick hero Ayoub El Kaabi wins #UECL Player of the Week 👏#UECLPOTW || #Laufenn pic.twitter.com/lr86UhTQPr— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 3, 2024
Раніше ми повідомили, що Вінісіус очолює гонку бомбардирів ЛЧ в останніх трьох сезонах за системою "гол + пас"