Визначились найкращі гравці тижня в єврокубках

УЄФА оголосила найкращих гравців тижня в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Про це організація повідомила на своїх офіційних ресурсах.

Бразильський вінгер Реала Вінісіус здобув нагороду у найпрестижнішому єврокубковому турнірі, завдяки дублю у першому півфінальному матчі ЛЧ проти Баварії (2:2).

Vini takes Player of the Week! 🌟 @PlayStationEU || #UCLPOTW pic.twitter.com/9vxAGc8vRz

Півзахисник Баєра Роберт Андріх став найкращим в Лізі Європи. Гравець відзначився неймовірним другим голом у грі з Ромою (2:0).

The complete semi-final display 💯



Robert Andrich is your #UEL Player of the Week 👏@hankookreifen || #UELPOTW pic.twitter.com/oL1FYTcMfh