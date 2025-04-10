Дончіч плакав, але обіграв Даллас, Бостон набрав лише 76 очок у матчі НБА

У ніч із 9 на 10 квітня в рамках Національної баскетбольної асоціації відбулося 10 поєдинків.

Даллас вдома програв Лейкерс. Для Луки Дончича це була перша гра на паркеті Маверікс не в якості гравця "жеребців". Словенський баскетболіст набрав 45 очок і приніс перемогу "озерним".

Читайте також : Відео Дончич не зумів стримати сліз: Лука вперше зіграв проти Маверікс у Далласі

Чинний чемпіон НБА Бостон на виїзді програв Орландо. Селтікс виставили резервний склад, тому не дивно, що набрали лише 76 очок за гру.

Денвер після звільнення тренера вдома зумів здолати Сакраменто і підвищив свої шанси на перевагу домашнього майданчику в першому раунді плейоф.

Своє становище погіршив Голден Стейт. "Воїни" вдома сенсаційно поступилися Сан-Антоніо.

Юта Святослава Михайлюка перервала серію з 9 поразок, обігравши Портленд. Українець за 23 хвилини на паркеті набрав 7 очок, зібрав 4 підбирання і віддав 2 результативні передачі.

Баскетбол – НБА-2024/25

10 квітня, регулярний чемпіонат

Вашингтон – Філадельфія 103:122 (23:25, 27:28, 29:36, 24:33)

Орландо – Бостон 96:76 (27:21, 22:20, 31:20, 16:15)

Даллас – Лейкерс 97:112 (30:26, 27:34, 19:23, 21:29)

Торонто – Шарлотт 126:96 (25:23, 28:22, 35:23, 38:28)

Чикаго – Маямі 119:111 (27:32, 31:20, 34:32, 27:27)

Юта – Портленд 133:126 OT (24:28, 31:24, 25:33, 34:29, 19:12)

Голден Стейт – Сан-Антоніо 111:114 (32:23, 19:32, 37:21, 23:38)

Сакраменто – Денвер 116:124 (25:33, 33:33, 25:27, 33:31)

Фінікс – Оклахома 112:125 (39:29, 28:33, 26:43, 19:20)

Кліпперс – Х’юстон 134:117 (36:35, 35:23, 34:33, 29:26)

Нагадаємо, Леброн Джеймс обійшов Каріма Абдул-Джаббара і вийшов на друге місце в НБА за зіграними матчами.