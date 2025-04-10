Хеттрик від 18-річного, Філадельфія закинула 8 шайб у ворота Рейнджерс у матчі НХЛ

У ніч на 10 квітня в межах регулярного сезону НХЛ пройшло п'ять матчів. Усі поєдинки виявилися надрезультативними.

Нью-Йорк Рейджерс вдома зазнав поразки від Філадельфії з рахунком 5:8. Особливо "веселим" видався останній період, в якому команди закинули 9 шайб.

Феєрія атаки також відбулася в Міннесоті, де місцеві Вайлд в овертаймі обіграли Сан-Хосе з рахунком 8:7. За Шаркс хеттриком відзначився 18-річний Маклін Селебріні, якого Сан-Хосе обрали на драфті-2024 під №1.

Решта зустрічей завершилися з однаковим рахунком – 4:3.

Хокей – НХЛ-2024/25

регулярний чемпіонат, 10 квітня

Тампа-Бей – Торонто – 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Рейнджерс – Філадельфія – 5:8 (1:0, 1:2, 3:6)

Міннесота – Сан-Хосе – 8:7 (2:1, 3:3, 2:3, 1:0)

Анахайм – Калгарі – 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Едмонтон – Сент-Луїс – 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Нагадаємо, Ванкувер зумів встановити рекорд НХЛ, вдало провівши кінцівку гри з Далласом.