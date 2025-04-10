За крок до фіналу: Бенфіка Трубіна розгромила Тірсенсе у Кубку Португалії

Бенфіка на виїзді обіграла Тірсенсе у межах першого матчу півфіналу Кубку Португалії.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0. Автогол і гол Жоао Регу забезпечили "орлам" комфортну перевагу у першому таймі. У другій половині гості відзначились ще тричі.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін гру провів на лаві запасних – у стартовому складі вийшов 22-річний португалець Самуел Соареш.

Кубок Португалії

1/2 фіналу, перший матч, 9 квітня

Тірсенсе – Бенфіка 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 16 Жоау (автогол), 0:2 – 26 Рего, 0:3 – 67 Престіанні, 0:4 – 72 Кабрал, 0:5 – 84 Шельдеруп

Матч-відповідь команди проведуть 23 квітня.

Нагадаємо, напередодні Бенфіка розгромила Порту у чемпіонаті Португалії.