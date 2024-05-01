Бразилець очолює гонку бомбардирів ЛЧ в останніх трьох сезонах за системою "гол + пас"

Джерело - Чемпіон.

Бразильський вінгер мадридського Реала Вінісіус зробив дубль у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24 проти Баварії.

За три останні сезони ЛЧ в активі Вінісіуса 16 голів та 15 результативних передач, він очолює бомбардирські перегони.

Топ-5

Вінісіус Жуніор — 31 (16 голів + 15 передач) Кіліан Мбаппе — 28 (21 + 7) Роберт Левандовскі — 25 (21 + 4) Ерлінг Холанд — 23 (21 + 2) Карім Бензема — 22 (19 + 3)

30 - Since the start of the 2021-22 campaign, Real Madrid’s Vinícius Júnior has been directly involved in more goals in the UEFA Champions League than any other player (30 – 15 goals, 15 assists). Decisive. pic.twitter.com/BQz8RccgD7 — OptaJoe (@OptaJoe) April 30, 2024

Нагадаємо, бразилець забив із гри та з пенальті.

Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з Баварією.

Наставник мадридців Карло Анчелотті розповів про заміни півзахисників й лідерів свого клубу Джуда Беллінгема й Тоні Крооса.

Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що мюнхенці для перемоги в першому півфіналі повинні були забивати іспанцям більше голів.

Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.