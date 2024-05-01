Бразилець очолює гонку бомбардирів ЛЧ в останніх трьох сезонах за системою "гол + пас"

Головне
Боруссія прийме ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:01 394
Офіційно: Ньюі покине Ред Булл на початку 2025 року
Сьогодні 12:32 125
6 нагород із 5 нацрекордами: виступ України на етапі КС з підводного спорту
Сьогодні 08:17 170
Динамо прийме Верес, Шахтар зіграє з Чорноморцем: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 07:24 321
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2
Сьогодні 06:30 12083
Баварія — Реал: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:57 868
Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 12329
Баварія — Реал 2:2. Як це було
Вчора 23:48 2447
Лунін шикарним сейвом на 1-й хвилині врятував Реал від пропущеного гола
Вчора 22:33 1332
МОК зняв документальний фільм про приму української гімнастики
Вчора 18:49 462
Прямі трансляції
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 18:48 195
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 726
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 760
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 945
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 964
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 828
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 674
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 838
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1041
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 385

Бразилець очолює гонку бомбардирів ЛЧ в останніх трьох сезонах за системою "гол + пас"

Сьогодні 11:32 186 0
Бразилець очолює гонку бомбардирів ЛЧ в останніх трьох сезонах за системою "гол + пас"
#Андрій Лунін, #Баварія, #Вінісіус, #Реал Мадрид, #Томас Тухель, #Карло Анчелотті, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Бразильський вінгер мадридського Реала Вінісіус зробив дубль у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24 проти Баварії.

За три останні сезони ЛЧ в активі Вінісіуса 16 голів та 15 результативних передач, він очолює бомбардирські перегони.

Топ-5 

  1. Вінісіус Жуніор — 31 (16 голів + 15 передач)
  2. Кіліан Мбаппе — 28 (21 + 7)
  3. Роберт Левандовскі — 25 (21 + 4)
  4. Ерлінг Холанд — 23 (21 + 2)
  5. Карім Бензема — 22 (19 + 3)

Нагадаємо, бразилець забив із гри та з пенальті.

Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з Баварією.

Наставник мадридців Карло Анчелотті розповів про заміни півзахисників й лідерів свого клубу Джуда Беллінгема й Тоні Крооса.

Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що мюнхенці для перемоги в першому півфіналі повинні були забивати іспанцям більше голів.

Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів 12329
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 23751
Надаль — про прощальний матч у Мадриді: Мій шлях ще не завершено Надаль — про прощальний матч у Мадриді: Мій шлях ще не завершено 5524
Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді 8040 1
Збірна України знищила Китай у третьому турі ЧС в Дивізіоні 1В Збірна України знищила Китай у третьому турі ЧС в Дивізіоні 1В 12516 6
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 12083
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65601 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37100
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62170
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109509
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363259 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360928