Бразилець очолює гонку бомбардирів ЛЧ в останніх трьох сезонах за системою "гол + пас"

Бразильський вінгер мадридського Реала Вінісіус зробив дубль у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24 проти Баварії.

За три останні сезони ЛЧ в активі Вінісіуса 16 голів та 15 результативних передач, він очолює бомбардирські перегони.

30 - Since the start of the 2021-22 campaign, Real Madrid’s Vinícius Júnior has been directly involved in more goals in the UEFA Champions League than any other player (30 – 15 goals, 15 assists). Decisive. pic.twitter.com/BQz8RccgD7