Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Талановитий американський хокеїст завершив кар'єру в 21 рік через синдром Елерса-Данлоса

Руслан Травкін — 10 квітня 2025, 09:39
Талановитий американський хокеїст завершив кар'єру в 21 рік через синдром Елерса-Данлоса
Чаз Люціус
x.com/NHLJets

Чаз Луціус, якого Вінніпег Джетс обрав на драфті-2021 під №18, оголосив про завершення кар’єри через спадкове захворювання тканин.

Про це повідомила пресслужба канадського клубу.

Луціус заявив, що у нього діагностували синдром Елерса-Данлоса. Це захворювання вражає сполучну тканину, яка підтримує суглоби та органи. Через синдром Елера-Данлоса Люціус за останні роки зазнав кілька травм суглобів в останні сезони.

"Після тривалого обговорення та консультацій з Чазом, його представниками та медичними працівниками хокейний клуб Вінніпег Джетс повністю підтримує його важке рішення піти на пенсію.

Стан Чаза та його боротьба з синдромом Елерса-Данлоса (EDS) створюють для нього ризик травми, якщо він продовжить грати на професійному рівні, тому ми розуміємо його вибір", — йдеться в заяві Джетс.

Нападник у 2019 році став віцечемпіоном світу у складі збірної США U-19. У 2023 році Чаз допоміг збірній США здобути бронзу на молодіжному чемпіонаті світу. На тому турнірі він закинув 5 шайб за 7 поєдинків. 

Нагадаємо, 22-річний нападник збірної України та капітан Лукко Даниїл Трахт вдруге виграв молодіжну лігу Фінляндії U-20.

Вінніпег Завершення кар'єри НХЛ хокей

Вінніпег

Кароліна розгромила Монреаль, Анахайм в овертаймі дотис Рейнджерс в НХЛ
Нешвілл переграв Кароліну, Вінніпег в овертаймі дотис Вашингтон в НХЛ
Баффало переграв Вінніпег, Флорида у серії булітів здолала Піттсбург в НХЛ
Тампа-Бей обіграла Даллас у булітах, перемоги Айлендерс, Флориди, Сент-Луїс та Вінніпега в овертаймах
Анагайм пропустив сім шайб від Сент-Луїса, Вегас розгромно програв Детройту в НХЛ

Останні новини