Талановитий американський хокеїст завершив кар'єру в 21 рік через синдром Елерса-Данлоса

Чаз Луціус, якого Вінніпег Джетс обрав на драфті-2021 під №18, оголосив про завершення кар’єри через спадкове захворювання тканин.

Про це повідомила пресслужба канадського клубу.

Луціус заявив, що у нього діагностували синдром Елерса-Данлоса. Це захворювання вражає сполучну тканину, яка підтримує суглоби та органи. Через синдром Елера-Данлоса Люціус за останні роки зазнав кілька травм суглобів в останні сезони.

"Після тривалого обговорення та консультацій з Чазом, його представниками та медичними працівниками хокейний клуб Вінніпег Джетс повністю підтримує його важке рішення піти на пенсію. Стан Чаза та його боротьба з синдромом Елерса-Данлоса (EDS) створюють для нього ризик травми, якщо він продовжить грати на професійному рівні, тому ми розуміємо його вибір", — йдеться в заяві Джетс.

The following is a statement from the Winnipeg Jets Hockey Club regarding the decision by Chaz Lucius to retire from professional hockey:



After much discussion and consultation with Chaz, his representatives, and medical professionals, the Winnipeg Jets Hockey Club fully… pic.twitter.com/Qag2e2j9vJ — Winnipeg Jets (@NHLJets) April 8, 2025

Нападник у 2019 році став віцечемпіоном світу у складі збірної США U-19. У 2023 році Чаз допоміг збірній США здобути бронзу на молодіжному чемпіонаті світу. На тому турнірі він закинув 5 шайб за 7 поєдинків.