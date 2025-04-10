Талановитий американський хокеїст завершив кар'єру в 21 рік через синдром Елерса-Данлоса
Чаз Луціус, якого Вінніпег Джетс обрав на драфті-2021 під №18, оголосив про завершення кар’єри через спадкове захворювання тканин.
Про це повідомила пресслужба канадського клубу.
Луціус заявив, що у нього діагностували синдром Елерса-Данлоса. Це захворювання вражає сполучну тканину, яка підтримує суглоби та органи. Через синдром Елера-Данлоса Люціус за останні роки зазнав кілька травм суглобів в останні сезони.
"Після тривалого обговорення та консультацій з Чазом, його представниками та медичними працівниками хокейний клуб Вінніпег Джетс повністю підтримує його важке рішення піти на пенсію.
Стан Чаза та його боротьба з синдромом Елерса-Данлоса (EDS) створюють для нього ризик травми, якщо він продовжить грати на професійному рівні, тому ми розуміємо його вибір", — йдеться в заяві Джетс.
Нападник у 2019 році став віцечемпіоном світу у складі збірної США U-19. У 2023 році Чаз допоміг збірній США здобути бронзу на молодіжному чемпіонаті світу. На тому турнірі він закинув 5 шайб за 7 поєдинків.Нагадаємо, 22-річний нападник збірної України та капітан Лукко Даниїл Трахт вдруге виграв молодіжну лігу Фінляндії U-20.