Помер колишній партнер Пеле по збірній Бразилії

У вівторок, 8 квітня, у віці 87 років пішов із життя колишній голкіпер збірної Бразилії Манга.

Про це повідомляє UOL.

Більшу частину кар’єри Манга провів у Ботафого, кольори якого захищав у 1959 – 1968 роках. Також виступав за Спорт Ресіфе, Насьонал, Інтернасьонал, Операріо, Курітібу, Греміо та Барселону Гуайякіль, у якій і завершив кар’єру в віці 44 років у 1982 році.

У період з 1965 до 1967 рік провів 12 матчів за збірну Бразилії. Був основним воротарем команди, в складі якої грав легендарний Пеле, на чемпіонаті світу 1966 року. Запам’ятався тим, що через криві пальці на руках був змушений грати без воротарських рукавичок.

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