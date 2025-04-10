Колишній суперник Чухаджяна оцінив шанси повторити рекорд Мейвезера
Американський боксер Джарон Енніс (33-0, 29 КО) оцінив шанси досягти рекорду Флойда Мейвезера (49-0, 27 КО). Він заявив, що не задумується над цим.
Про це Джарон сказав у коментарі для YSM Sports.
"Я думав про рекорд Мейвезера, але це не моя мета. Мені все одно, якщо у мене буде 49-0. Якщо я досягну всього в боксі, в цій боксерській грі, виступлю в кількох вагових категоріях і поб'юся з усіма топ-бійцями, які мали пояси, мене влаштує і 49-0.
Я б не намагався повернутися і спробувати зробити 50 або 51, просто щоб побити його рекорд.
Я залишу слід в напівсередній вазі. Потім перша середня, середня, а може й друга середня. Спробую стати абсолютом у всіх цих вагових категоріях. Чотириразовий абсолютний чемпіон у цих дивізіонах", – сказав Енніс.
Нагадаємо, його наступним суперником буде литовець Еймантас Станіоніс (15-0, 9 КО). Поєдинок між ними відбудеться 12 квітня 2025 року в Атлантік-Сіті (США).
В останньому бою Джарон Енніс рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО).