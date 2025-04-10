Колишній суперник Чухаджяна оцінив шанси повторити рекорд Мейвезера

Американський боксер Джарон Енніс (33-0, 29 КО) оцінив шанси досягти рекорду Флойда Мейвезера (49-0, 27 КО). Він заявив, що не задумується над цим.

Про це Джарон сказав у коментарі для YSM Sports.

"Я думав про рекорд Мейвезера, але це не моя мета. Мені все одно, якщо у мене буде 49-0. Якщо я досягну всього в боксі, в цій боксерській грі, виступлю в кількох вагових категоріях і поб'юся з усіма топ-бійцями, які мали пояси, мене влаштує і 49-0.

Я б не намагався повернутися і спробувати зробити 50 або 51, просто щоб побити його рекорд.

Я залишу слід в напівсередній вазі. Потім перша середня, середня, а може й друга середня. Спробую стати абсолютом у всіх цих вагових категоріях. Чотириразовий абсолютний чемпіон у цих дивізіонах", – сказав Енніс.