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Колишній суперник Чухаджяна оцінив шанси повторити рекорд Мейвезера

Руслан Травкін — 10 квітня 2025, 07:37
Колишній суперник Чухаджяна оцінив шанси повторити рекорд Мейвезера
Джарон Енніс
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Американський боксер Джарон Енніс (33-0, 29 КО) оцінив шанси досягти рекорду Флойда Мейвезера (49-0, 27 КО). Він заявив, що не задумується над цим.

Про це Джарон сказав у коментарі для YSM Sports.

"Я думав про рекорд Мейвезера, але це не моя мета. Мені все одно, якщо у мене буде 49-0. Якщо я досягну всього в боксі, в цій боксерській грі, виступлю в кількох вагових категоріях і поб'юся з усіма топ-бійцями, які мали пояси, мене влаштує і 49-0.

Я б не намагався повернутися і спробувати зробити 50 або 51, просто щоб побити його рекорд.

Я залишу слід в напівсередній вазі. Потім перша середня, середня, а може й друга середня. Спробую стати абсолютом у всіх цих вагових категоріях. Чотириразовий абсолютний чемпіон у цих дивізіонах", – сказав Енніс.

Нагадаємо, його наступним суперником буде литовець Еймантас Станіоніс (15-0, 9 КО). Поєдинок між ними відбудеться 12 квітня 2025 року в Атлантік-Сіті (США).

В останньому бою Джарон Енніс рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО).

Бокс Флойд Мейвезер Джарон Енніс

Джарон Енніс

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