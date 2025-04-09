17-річна австралійська легкоатлетка побила рекорд, який тримався майже шість десятиліть

Австралійська легкоатлетка Лея О'Браєн виграла чемпіонат Австралії на дистанції 100 м, показавши результат 11,14 секунди. Їй всього 17 років, тому вона стала новим національним рекордсменом серед дівчат до 18 років.

Про це повідомляє News.com.au.

Попередній рекорд тримався 57 років. Він належав Рейлін Бойл, яка в 1968 році подолала цю дистанцію за 11,20 секунди.

"Чесно кажучи, я вважала, що мій найкращий результат (11,46) був справді хорошим часом. Я очікувала, що у фіналі покажу 11,3 секунди, але я дуже щаслива, тому що я дуже багато працювала для цього. Багато членів моєї родини та друзів перебували тут. Це, безумовно, найбільша підтримка, яку я коли-небудь мала. Це так здорово пережити цей момент з людьми, яких я люблю, і розділити щастя", — сказала 17-річна спортсменка.

Leah Are You Kidding?! 😱



On her home track, WA’s Leah O’Brien has torched the 100m with a new Australian Under 18 record of 11.14 (+1.7), eclipsing sprinting icon Raelene Boyle’s record that has stood since the 1968 Olympic Games. 🤯



An absolute scorcher at WA Athletics… pic.twitter.com/VREWbW7DDA — Australian Athletics (@AustralianAths) April 8, 2025

Рейлін Бойл є однією з найвидатніших спортсменок Австралії. Вона за кар'єру зуміла виграти три олімпійські срібні медалі та сім золотих медалей на Іграх Співдружності.

Свій час в 11,20 вона показала на Олімпійських іграх 1968 у Мехіко. Це дозволило Бойл посісти четверте місце. На тій Олімпіаді вона здобула своє перше срібло, але на дистанції в 200 м.

Наразі рекорд Австралії на дистанції на 100 метрів становить 11,10 секунди. Його встановила Торрі Льюїс у січні минулого року.

Нагадаємо, кілька тижнів тому 15-річний Сем Рут став наймолодшою ​​людиною, яка пробігла милю (1 600 метрів) менш ніж за чотири хвилини.