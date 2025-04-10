Переможець Олімпійських ігор та ексчемпіон світу вирішив завершити кар'єру в 45-річному віці

Легенда пляжного волейболу Філ Далгауссер вирішив завершити кар'єру в 45-річному віці.

Про це пише NBCsports.com.

"Я вирішив, що мій 23-й сезон як професійного гравця в пляжний волейбол буде моїм останнім. Це була неймовірна поїздка, але, як кажуть, усе хороше колись закінчується", – сказав Філ.

Далгауссер виграв золото під час свого дебюту на Олімпійських іграх у Пекіні в 2008 році з партнером Тоддом Роджерсом. Він також брав участь на наступних трьох Олімпіадах, але медалей не здобував.

У 2007 році також у дуеті з Тоддом Роджерсом Філ став чемпіоном світу. Через два роки вони виграли бронзу ЧС.

Спортсмен народився у Швейцарії і прожив там близько року, перш ніж переїхати до США зі своєю матір’ю-швейцаркою та батьком-німцем.

Нагадаємо, колишнього чемпіона світу зі снукеру Грема Дотта підозрюють у сексуальних злочинах над дітьми.