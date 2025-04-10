Норріс: Не обов'язково мати інстинкт вбивці, щоб стати чемпіоном

Пілот Макларен Ландо Норріс заявив, що він не збирається "переходити на темну сторону", щоб стати чемпіоном світу.

Про це 25-річний британець розповів в інтерв'ю The Guardian.

Норріс, як і всі гонщики Формули-1, хоче одного дня виграти чемпіонський титул. Але він хоче зробити це як "хороший хлопець", не переходячи деякі межі, як його суперник Макс Ферстаппен з Ред Булл.

"Я відчуваю, що існує дуже прописана версія того, яким, на думку людей, має бути чемпіон світу – надмірно агресивним. Я хочу виграти чемпіонат. Я краще буду просто хорошою людиною і намагатимусь досягти успіху. Я зроблю все можливе, щоб виграти чемпіонат, але, можливо, я не буду жертвувати своїм життям так багато, як деякі інші, з точки зору того, ким я є як особистість, і не матиму менталітету поганця, який, як кажуть люди, ти повинен мати. Я все ще вірю, що можу стати чемпіоном світу, але зробити це, будучи хорошим хлопцем", – сказав Норріс.

Ландо також поговорив про настрій, який він не вважає обов'язковим для того, щоб стати чемпіоном.

"Люди хочуть, щоб ти вірив, що ти повинен вважати себе найкращим у світі, що ти можеш перемогти всіх. Це чудовий настрій, але я не думаю, що це єдиний настрій, який ви повинні мати, якщо хочете стати чемпіоном. Я хочу просто насолоджуватися життям. Це така позиція, яка, можливо, не настільки схожа на інстинкт вбивці. Я просто не думаю, що ти повинен мати його, щоб бути чемпіоном світу. Я хочу довести, що можна бути чемпіоном світу і без цього. Але я не хочу, щоб мною керували, і я також не хочу, щоб мене вважали таким, що відмовляється від чогось, бо я занадто добрий. Я все одно буду боротися за речі, я все одно буду ризикувати, і я все одно буду робити все, що я знаю, що можу зробити, щоб стати чемпіоном світу, але не втрачаючи свободи того, ким я є".

При цьому пілот Макларен сказав, що у нього є певні межі, за які він точно не виходитиме, на відміну від інших.

"Я не мушу всім показувати, що маю таке ставлення. Я відчуваю, що люди ходять навколо, намагаючись прикинутися і показати людям, що у тебе є така позиція. Я можу легко прикинутися, що в мене є інстинкт вбивці, і поводитися, як козел, що може викликати у людей таке враження. Але є певні речі, які я б не робив, які робили інші чемпіони. У мене не такий сильний інстинкт вбивці, як, мабуть, у більшості гонщиків чи чемпіонів, тому що я просто не був вихований таким чином".

Після трьох етапів сезону Ландо Норріс очолює особистий залік, маючи в активі 62 очки. Він на один бал випереджає Макса Ферстаппена.

Нагадаємо, що цього тижня відбудеться Гран-прі Бахрейну, четвертий етап Формули-1 сезону 2025 року.

Раніше стало відомо, що власник Формули-1 може продати автомобільну серію наступного року.