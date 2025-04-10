Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Норріс: Не обов'язково мати інстинкт вбивці, щоб стати чемпіоном

Олексій Погорелов — 10 квітня 2025, 09:33
Норріс: Не обов'язково мати інстинкт вбивці, щоб стати чемпіоном
Ландо Норріс
Getty images

Пілот Макларен Ландо Норріс заявив, що він не збирається "переходити на темну сторону", щоб стати чемпіоном світу.

Про це 25-річний британець розповів в інтерв'ю The Guardian.

Норріс, як і всі гонщики Формули-1, хоче одного дня виграти чемпіонський титул. Але він хоче зробити це як "хороший хлопець", не переходячи деякі межі, як його суперник Макс Ферстаппен з Ред Булл.

"Я відчуваю, що існує дуже прописана версія того, яким, на думку людей, має бути чемпіон світу – надмірно агресивним. Я хочу виграти чемпіонат. Я краще буду просто хорошою людиною і намагатимусь досягти успіху.

Я зроблю все можливе, щоб виграти чемпіонат, але, можливо, я не буду жертвувати своїм життям так багато, як деякі інші, з точки зору того, ким я є як особистість, і не матиму менталітету поганця, який, як кажуть люди, ти повинен мати. Я все ще вірю, що можу стати чемпіоном світу, але зробити це, будучи хорошим хлопцем", – сказав Норріс.

Ландо також поговорив про настрій, який він не вважає обов'язковим для того, щоб стати чемпіоном.

"Люди хочуть, щоб ти вірив, що ти повинен вважати себе найкращим у світі, що ти можеш перемогти всіх. Це чудовий настрій, але я не думаю, що це єдиний настрій, який ви повинні мати, якщо хочете стати чемпіоном.

Я хочу просто насолоджуватися життям. Це така позиція, яка, можливо, не настільки схожа на інстинкт вбивці. Я просто не думаю, що ти повинен мати його, щоб бути чемпіоном світу. Я хочу довести, що можна бути чемпіоном світу і без цього.

Але я не хочу, щоб мною керували, і я також не хочу, щоб мене вважали таким, що відмовляється від чогось, бо я занадто добрий. Я все одно буду боротися за речі, я все одно буду ризикувати, і я все одно буду робити все, що я знаю, що можу зробити, щоб стати чемпіоном світу, але не втрачаючи свободи того, ким я є".

При цьому пілот Макларен сказав, що у нього є певні межі, за які він точно не виходитиме, на відміну від інших.

"Я не мушу всім показувати, що маю таке ставлення. Я відчуваю, що люди ходять навколо, намагаючись прикинутися і показати людям, що у тебе є така позиція. Я можу легко прикинутися, що в мене є інстинкт вбивці, і поводитися, як козел, що може викликати у людей таке враження.

Але є певні речі, які я б не робив, які робили інші чемпіони. У мене не такий сильний інстинкт вбивці, як, мабуть, у більшості гонщиків чи чемпіонів, тому що я просто не був вихований таким чином".

Після трьох етапів сезону Ландо Норріс очолює особистий залік, маючи в активі 62 очки. Він на один бал випереджає Макса Ферстаппена.

Нагадаємо, що цього тижня відбудеться Гран-прі Бахрейну, четвертий етап Формули-1 сезону 2025 року.

Раніше стало відомо, що власник Формули-1 може продати автомобільну серію наступного року.

автоспорт Макларен Формула 1 Ландо Норріс Гран-прі Бахрейну

Формула 1

Liberty Media може продати Формулу-1 в 2026 році
Расселла похвалили за те, як він "підхопив" Мерседес після відходу Гамільтона
Формула-1: календар сезону 2025 року
Відомий британський телеведучий запропонував, як Формула-1 може вирішити проблему нудних гонок
Макларени спробують взяти реванш у Ферстаппена: розклад Гран-прі Бахрейну

Останні новини