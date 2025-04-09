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13-річний український каратист відмовився від спільного фото з росіянином на церемонії нагородження

Богдан Войченко — 9 квітня 2025, 13:17
13-річний український каратист відмовився від спільного фото з росіянином на церемонії нагородження
Євген Мельник
Instagram

У мексиканській Гвадалахарі відбувся яскравий етап Юнацької ліги карате, який став не лише спортивною подією, а й прикладом справжнього патріотизму.

13-річний Євген Мельник із Києва, представник клубу Shogun, виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 45 кг серед юнаків 12-13 років. Для юного спортсмена це перша нагорода такого рівня.

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Вчинок Євгена після нагородження зробив цю "бронзу" особливою. Коли настав час традиційної фотосесії з призерами, один із яких був представником Росії, Євген твердо відмовився від спільного фото та потиску руки.

Організатори змагань намагалися повернути хлопця на п'єдестал, але той демонстративно розвернувся і пішов.

Раніше повідомлялося, що збірна України з дзюдо здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо.

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