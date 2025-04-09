Вперше в історії НХЛ: Ванкувер зробив неймовірний камбек проти Далласа та встановив новий рекорд ліги
Ванкувер переграв Даллас в матчі регулярного чемпіонату НХЛ та встановив новий рекорд ліги.
За хвилину до завершення поєдинку Кенакс програвали Далласу 2:5, але у підсумку змогли відіграти три шайби за такий короткий проміжок часу.
В овертаймі Ванкувер дотиснув розчарованих суперників та святкував перемогу 6:5.
За всю історію НХЛ не було жодного випадку, коли команда могла б відіграти три шайби за одну хвилину до завершення матчу. Окрім того, ця перемога над Далласом для Кенакс стала першою з листопада 2023 року – тоді команда виграла 2:0.
За чотири тури до завершення регулярної частини чемпіонату Ванкувер посідає 10 місце та має 85 очок – на восьмій позиції, яка виводить у плейоф, команда відстає на шість залікових балів.
Раніше повідомлялось, що росіянин Овєчкін встановив новий рекорд результативності в НХЛ.