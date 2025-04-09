Вперше в історії НХЛ: Ванкувер зробив неймовірний камбек проти Далласа та встановив новий рекорд ліги

Ванкувер переграв Даллас в матчі регулярного чемпіонату НХЛ та встановив новий рекорд ліги.

За хвилину до завершення поєдинку Кенакс програвали Далласу 2:5, але у підсумку змогли відіграти три шайби за такий короткий проміжок часу.

ABSOLUTE INSANITY 🤯



The @Canucks just became the first team in NHL history to overcome a three-goal deficit in the final minute of regulation to win! pic.twitter.com/ytFY8ybEAY — NHL (@NHL) April 9, 2025

В овертаймі Ванкувер дотиснув розчарованих суперників та святкував перемогу 6:5.

За всю історію НХЛ не було жодного випадку, коли команда могла б відіграти три шайби за одну хвилину до завершення матчу. Окрім того, ця перемога над Далласом для Кенакс стала першою з листопада 2023 року – тоді команда виграла 2:0.

За чотири тури до завершення регулярної частини чемпіонату Ванкувер посідає 10 місце та має 85 очок – на восьмій позиції, яка виводить у плейоф, команда відстає на шість залікових балів.

Раніше повідомлялось, що росіянин Овєчкін встановив новий рекорд результативності в НХЛ.