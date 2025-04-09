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Вперше в історії НХЛ: Ванкувер зробив неймовірний камбек проти Далласа та встановив новий рекорд ліги

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 12:47
Вперше в історії НХЛ: Ванкувер зробив неймовірний камбек проти Далласа та встановив новий рекорд ліги
Ванкувер Кенакс

Ванкувер переграв Даллас в матчі регулярного чемпіонату НХЛ та встановив новий рекорд ліги.

За хвилину до завершення поєдинку Кенакс програвали Далласу 2:5, але у підсумку змогли відіграти три шайби за такий короткий проміжок часу.

В овертаймі Ванкувер дотиснув розчарованих суперників та святкував перемогу 6:5.

За всю історію НХЛ не було жодного випадку, коли команда могла б відіграти три шайби за одну хвилину до завершення матчу. Окрім того, ця перемога над Далласом для Кенакс стала першою з листопада 2023 року – тоді команда виграла 2:0.

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За чотири тури до завершення регулярної частини чемпіонату Ванкувер посідає 10 місце та має 85 очок – на восьмій позиції, яка виводить у плейоф, команда відстає на шість залікових балів.

Раніше повідомлялось, що росіянин Овєчкін встановив новий рекорд результативності в НХЛ.

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