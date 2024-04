Фанати Баварії створили петицію проти зміни головного тренера команди

Вболівальники Баварії створили петицію з вимогою залишити чинного наставника команди Томаса Тухеля головним тренером.

Про це повідолмяє The Athletic.

За інформацією видання, 23 квітня фанати опублікували петицію з назвою "Ми хочемо Тухеля, а не Рангніка", в якій вони розкритикували решту кандидатів на заміну німецькому фахівцю. Петиція зібрала вже близько 10 тисяч підписів.

Bayern Munich supporters have petitioned the club to retain Thomas Tuchel as their head coach for next season, saying other candidates “don’t hold a candle” to the 50-year-old.



A petition entitled ‘We want Juppel (Tuchel) and not (Ralf) Rangnick!’ has more than 10,000… pic.twitter.com/RBUZudNbcM