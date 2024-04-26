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Фанати Баварії створили петицію проти зміни головного тренера команди

Сьогодні 17:00 128 0
Фанати Баварії створили петицію проти зміни головного тренера команди
#Баварія, #Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники Баварії створили петицію з вимогою залишити чинного наставника команди Томаса Тухеля головним тренером.

Про це повідолмяє The Athletic.

За інформацією видання, 23 квітня фанати опублікували петицію з назвою "Ми хочемо Тухеля, а не Рангніка", в якій вони розкритикували решту кандидатів на заміну німецькому фахівцю. Петиція зібрала вже близько 10 тисяч підписів.

"Незважаючи на негативне висвітлення в ЗМІ навколо Тухеля і кадрову ситуацію в мюнхенській команді, яка страждає від травм, переможець Ліги чемпіонів вивів свою команду до півфіналу турніру.

З усією повагою до інших кандидатів, ці тренери не можуть зрівнятися з Тухелем", — йдеться в зверненні фанатів.

Раніше з'являлась інформація, що Баварія обговорює умови співпраці з німецьким тренером Ральфом Рангніком.

Нагадаємо, мюнхенський гранд вперше за 11 років не зміг здобути золото Бундесліги.

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