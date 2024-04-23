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Екснаставник Шахтаря може очолити Ліверпуль

Сьогодні 16:08 157 0
Екснаставник Шахтаря може очолити Ліверпуль
#Ліверпуль, #Лілль, #Паулу Фонсека

Джерело - Anfield Watch.

Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека, який наразі очолює французький Лілль, може стати наступником Юргена Клоппа в Ліверпулі.

Про це повідомляє Anfield Watch.

Зазначається, що керівництво англійського клубу вже провело неофіційні перемовини з наставником. Вони захоплюються вмінням португальського спеціаліста працювати з молоддю і при цьому не втрачати конкурентоспроможності.

Нагададаємо, раніше Ліверпуль хотів запротити Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.

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