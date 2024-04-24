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Колишній тренер Шахтаря може очолити Вест Гем

Сьогодні 09:56 84 0
Колишній тренер Шахтаря може очолити Вест Гем
Фото: Getty Images
#Вест Гем, #Лілль, #Паулу Фонсека

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Шахтаря Пауло Фонсека, який наразі очолює Лілль, може продовжити кар'єру в клубі Англійської Прем'єр-ліги — Вест Гемі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Португальський фахівець користується авторитетом серед керівництва "молотобійців". Вест Гем може запросити Фонсеку, у разі відходу нинішнього тренера Девіда Моєса.

Наразі контактів між Пауло та англійським клубом не було, Фонсека зосереджений на роботі в Ліллі до кінця сезону.

Нагадаємо, що португальський тренер "догів" може очолити Ліверпуль.

Раніше Фонсека запросив українських біженців з Харкова на матч проти Страсбура в 30 турі чемпіонату Франції.

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