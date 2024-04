Колишній тренер Шахтаря може очолити Вест Гем

Колишній тренер Шахтаря Пауло Фонсека, який наразі очолює Лілль, може продовжити кар'єру в клубі Англійської Прем'єр-ліги — Вест Гемі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Португальський фахівець користується авторитетом серед керівництва "молотобійців". Вест Гем може запросити Фонсеку, у разі відходу нинішнього тренера Девіда Моєса.

Наразі контактів між Пауло та англійським клубом не було, Фонсека зосереджений на роботі в Ліллі до кінця сезону.

Paulo Fonseca is very respected by the leadership at West Ham and also one potential option to replace David Moyes if he leaves. As of now, though, there has been no contact with him. Fonseca is focused on Lille until the end of the season.⚒️ pic.twitter.com/FoQ8AfAWGN