Португалець з українським серцем: Фонсека запросив біженців з Харкова на матч Лілля

Паулу не зміг стримати сліз

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека запросив українських біженців з Харкова на матч проти Страсбура в 30 турі чемпіонату Франції.

Щемкі світлини з події португальський наставник опублікував у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paulo Fonseca (@paulofonseca_oficial)

«Особливий день. Сьогодні ми розділили нашу перемогу з українськими дітьми. 50 хлопчиків і дівчаток з Харкова, який щодня страждає від бомбардувань, були нашими гостями. Я провів багато ігор у Харкові, і моє серце розривається щоразу, коли я бачу дітей, у яких війна вкрала дитинство. Ви всі маленькі герої», — написав Фонсека.

Нагадаємо, з 2016 по 2019 рік Паулу тренував донецький Шахтар. У той період «гірники» проводили свої домашні матч на харківському стадіоні «Металіст».

Нещодавно з’явилася інформація, що клуб Англійської Прем’єр-ліги визначив 51-річного португальця головним кандидатом на посаду головного тренера. Зазначимо, що у вищезгаданому матчі проти Страсбура нинішня команда Фонсеки здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.