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Португалець з українським серцем: Фонсека запросив біженців з Харкова на матч Лілля

Паулу не зміг стримати сліз
Сьогодні 08:00 73 0
Португалець з українським серцем: Фонсека запросив біженців з Харкова на матч Лілля
#Лілль, #Паулу Фонсека

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека запросив українських біженців з Харкова на матч проти Страсбура в 30 турі чемпіонату Франції. 

Щемкі світлини з події португальський наставник опублікував у своєму Instagram. 

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Публикация от Paulo Fonseca (@paulofonseca_oficial)

«Особливий день. Сьогодні ми розділили нашу перемогу з українськими дітьми. 50 хлопчиків і дівчаток з Харкова, який щодня страждає від бомбардувань, були нашими гостями. Я провів багато ігор у Харкові, і моє серце розривається щоразу, коли я бачу дітей, у яких війна вкрала дитинство. Ви всі маленькі герої», — написав Фонсека. 

Нагадаємо, з 2016 по 2019 рік Паулу тренував донецький Шахтар. У той період «гірники» проводили свої домашні матч на харківському стадіоні «Металіст». 

Нещодавно з’явилася інформація, що клуб Англійської Прем’єр-ліги визначив 51-річного португальця головним кандидатом на посаду головного тренера. Зазначимо, що у вищезгаданому матчі проти Страсбура нинішня команда Фонсеки здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. 

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