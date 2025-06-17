Вони грають з серцем: наставник збірної Нідерландів – про майбутній матч проти України

Головний тренер молодіжної збірної Нідерландів Мікаель Райцигер пояснив невдалі виступи команди на старті чемпіонату Європи напередодні вирішальної гри групового етапу проти України, а також поділився думками щодо гри "синьо-жовтих" та фактору відсутності капітана команди Володимира Бражка через дискваліфікацію.

Слова тренера наводить Суспільне Спорт.

"Ми не забили достатньо м'ячів, хоча у нас було чимало моментів. Проте у нас все ще залишається шанс пройти у плейоф. Ми створили чимало гарних моментів, але просто не забили. На жаль, коли ми подарували шанси суперникам, вони ними скористалися та забили. Якщо ж подивитися матчі та переглянути статистику, в обох поєдинках у нас було більше шансів, й вони були кращими. Але ми ними не скористалися", – зазначив він.

Фахівець також оцінив гру збірної України.

"Дуже гарна команда, що любить грати у футбол. Щоразу, коли я дивлюся їхні матчі, а бачив чимало, вони грають з серцем. Вони намагаються грати у футбол – класна команда, що сповідує гарну ідею гри.

Чи вплине відсутність Бражка? Так, звичайно. Завжди, коли гарний гравець не може зіграти, це перевага. Проте у кожної команди на цьому Євро є проблеми. В України є гарна організація гри, вони будуть діяти, виходячи від цього. Тож вони все одно залишаються гарною командою", – наголосив Райцигер.

У середу, 18 червня, збірна України U-21 зіграє матч третього туру Євро-2025 проти однолітків з Нідерландів. Зустріч відбудеться на стадіоні "Татран" у місті Пряшеві та матиме вирішальне значення для "жовто-синіх".

Стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом. "Чемпіон" пропонує до вашої уваги пряму онлайн-трансляцію зустрічі та анонс майбутнього протистояння.