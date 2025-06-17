Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Вони грають з серцем: наставник збірної Нідерландів – про майбутній матч проти України

Олексій Мурзак — 17 червня 2025, 22:16
Вони грають з серцем: наставник збірної Нідерландів – про майбутній матч проти України
Мікаель Райцигер
Getty Images

Головний тренер молодіжної збірної Нідерландів Мікаель Райцигер пояснив невдалі виступи команди на старті чемпіонату Європи напередодні вирішальної гри групового етапу проти України, а також поділився думками щодо гри "синьо-жовтих" та фактору відсутності капітана команди Володимира Бражка через дискваліфікацію.

Слова тренера наводить Суспільне Спорт.

"Ми не забили достатньо м'ячів, хоча у нас було чимало моментів. Проте у нас все ще залишається шанс пройти у плейоф. Ми створили чимало гарних моментів, але просто не забили. На жаль, коли ми подарували шанси суперникам, вони ними скористалися та забили. Якщо ж подивитися матчі та переглянути статистику, в обох поєдинках у нас було більше шансів, й вони були кращими. Але ми ними не скористалися", – зазначив він.

Фахівець також оцінив гру збірної України.

"Дуже гарна команда, що любить грати у футбол. Щоразу, коли я дивлюся їхні матчі, а бачив чимало, вони грають з серцем. Вони намагаються грати у футбол – класна команда, що сповідує гарну ідею гри.

Чи вплине відсутність Бражка? Так, звичайно. Завжди, коли гарний гравець не може зіграти, це перевага. Проте у кожної команди на цьому Євро є проблеми. В України є гарна організація гри, вони будуть діяти, виходячи від цього. Тож вони все одно залишаються гарною командою", – наголосив Райцигер.

Читайте також :
Євро-2025 U-21: розклад, трансляції та результати матчів

У середу, 18 червня, збірна України U-21 зіграє матч третього туру Євро-2025 проти однолітків з Нідерландів. Зустріч відбудеться на стадіоні "Татран" у місті Пряшеві та матиме вирішальне значення для "жовто-синіх".

Стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом. "Чемпіон" пропонує до вашої уваги пряму онлайн-трансляцію зустрічі та анонс майбутнього протистояння.

Збірна України U-21 Збірна Нідерландів з футболу Володимир Бражко Євро-2025 U-21

Збірна України U-21

Битва за чвертьфінал. Прев'ю матчу Євро-2025 U-21 Нідерланди – Україна
Бражко: Моє вилучення? Те, що було в роздягальні, залишається в роздягальні
Євро-2025 U-21: розклад, трансляції та результати матчів
Мельгоса: Складно 90 хвилин грати на нічию
Ярмолюк: Знаємо, наскільки Нідерланди сильний суперник

Останні новини