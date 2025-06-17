Гагарін залишив посаду віцепрезидента Кривбаса

Криворізький Кривбас оголосив про відхід віцепрезидента клубу Артема Гагаріна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гагарін обіймав посаду впродовж 5 років. Разом з командою він пройшов шлях від відродження до бронзових медалей чемпіонату України.

Звільнення функціонера прокоментував президент клубу Костянтин Караманіц.

"Хочу щиро подякувати Артему Сергійовичу за все, що він зробив для нашого Клубу. Він був не просто віцепрезидентом, а людиною, яка справді жила цією справою і вкладала в неї частину себе.

Ми разом пройшли багато складних і важливих моментів – і я це дуже ціную. Зараз Кривбас переходить у нову фазу, змінюється структура, формат роботи, і ці зміни диктують нові непрості рішення", – розповів Караманіц.