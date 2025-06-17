Визначився склад учасників Другої ліги

У Будинку футболу відбулась чергова конференція Професійної футбольної ліги, де затвердили перелік клубів на чемпіонат Другої ліги сезону сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба Ниви Тернопіль.

У наступному сезоні візьмуть участь 16 клубів, які будуть розділені на 2 групи. Чемпіонат буде проведено в три кола у форматі осінь-весна.

Група А

Буковина-2

Вільхівці

Куликів-Білка

Полісся-2

Реал Фарма

Нива Вінниця

Скала 1911

Ужгород

Лісне

Атлет

Група Б

Гірник-Спорт

Діназ

Колос-2

Лівий Берег-2

Локомотив Київ

Металург Запоріжжя

Олександрія-2

Пенуел

Ребел

Тростянець

Чайка

Чорноморець-2

Базова дата початку сезону – 26 липня.

Раніше було затверджено список учасників Першої ліги сезону 2025/26.