Визначився склад учасників Другої ліги
ПФЛ
У Будинку футболу відбулась чергова конференція Професійної футбольної ліги, де затвердили перелік клубів на чемпіонат Другої ліги сезону сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба Ниви Тернопіль.
У наступному сезоні візьмуть участь 16 клубів, які будуть розділені на 2 групи. Чемпіонат буде проведено в три кола у форматі осінь-весна.
Група А
- Буковина-2
- Вільхівці
- Куликів-Білка
- Полісся-2
- Реал Фарма
- Нива Вінниця
- Скала 1911
- Ужгород
- Лісне
- Атлет
Група Б
- Гірник-Спорт
- Діназ
- Колос-2
- Лівий Берег-2
- Локомотив Київ
- Металург Запоріжжя
- Олександрія-2
- Пенуел
- Ребел
- Тростянець
- Чайка
- Чорноморець-2
Базова дата початку сезону – 26 липня.
Раніше було затверджено список учасників Першої ліги сезону 2025/26.