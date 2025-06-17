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Визначився склад учасників Другої ліги

Олексій Мурзак — 17 червня 2025, 21:30
Визначився склад учасників Другої ліги
ПФЛ

У Будинку футболу відбулась чергова конференція Професійної футбольної ліги, де затвердили перелік клубів на чемпіонат Другої ліги сезону сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба Ниви Тернопіль.

У наступному сезоні візьмуть участь 16 клубів, які будуть розділені на 2 групи. Чемпіонат буде проведено в три кола у форматі осінь-весна.

Група А

  • Буковина-2
  • Вільхівці
  • Куликів-Білка
  • Полісся-2
  • Реал Фарма
  • Нива Вінниця
  • Скала 1911
  • Ужгород
  • Лісне
  • Атлет

Група Б

  • Гірник-Спорт
  • Діназ
  • Колос-2
  • Лівий Берег-2
  • Локомотив Київ
  • Металург Запоріжжя
  • Олександрія-2
  • Пенуел
  • Ребел
  • Тростянець
  • Чайка
  • Чорноморець-2

Базова дата початку сезону – 26 липня.

Раніше було затверджено список учасників Першої ліги сезону 2025/26.

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