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07.04.2024 07:40 1098

Наполі готує трансфер Судакова

Сьогодні 18:42 154 0
Наполі готує трансфер Судакова
#Наполі, #Футбольні трансфери, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - ilnapolionline.com.

Керівництво Наполі влітку повернеться до трансферу півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.

Про це інформує ilnapolionline.

Італійський клуб очікує отримати кошти від продажу нападника Віктора Осімхена (120-130 млн євро залежно від клубу). Частину від яких реінвестують у перехід плеймейкера Шахтаря. 

Зазначається, що на купівлю Судакова Наполі доведеться витратити щонайменше 50 млн євро. 

Також у послугах 21-річного півзахисника зацікавлені лондонські Челсі, Арсенал та італійський Ювентус.

Нагадаємо, Наполі в 32 турі Серії А не зміг переграти Фрозіноне (2:2). Наразі неаполітанці з 49 очками посідають восьму сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

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