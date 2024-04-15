Наполі готує трансфер Судакова

Керівництво Наполі влітку повернеться до трансферу півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.

Про це інформує ilnapolionline.

Італійський клуб очікує отримати кошти від продажу нападника Віктора Осімхена (120-130 млн євро залежно від клубу). Частину від яких реінвестують у перехід плеймейкера Шахтаря.

Зазначається, що на купівлю Судакова Наполі доведеться витратити щонайменше 50 млн євро.

Також у послугах 21-річного півзахисника зацікавлені лондонські Челсі, Арсенал та італійський Ювентус.

Нагадаємо, Наполі в 32 турі Серії А не зміг переграти Фрозіноне (2:2). Наразі неаполітанці з 49 очками посідають восьму сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.