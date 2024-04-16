Тоттенгем зацікавився Судаковим

Джерело - Caught Offside.

Лондонський Тоттенгем влітку 2024 року хоче підписати Георгія Судакова із Шахтаря.

Про це повідомляє журналіст Caught Offside Бен Джейкобс.

Також англійців зацікавив Конор Ґаллахер із Челсі.

Інтерес до українця досить серйозний - скаутинг, проведений "шпорами", показав, що той добре впишеться в систему гри Енджа Постекоглу.

Також інтерес до Судакова проявляють Наполі, Інтер та Ювентус, проте італійські клуби навряд чи потягнуть трансфер гравця через фінансові запити Шахтаря.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Судаков у 27 матчах цього сезону забив 5 голів і віддав 1 асист.