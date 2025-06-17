Шахтар дізнався першого суперника у єврокубках

У першому раунді кваліфікації Ліги Європи донецький клуб зіграє із фінським Ільвесом.

Матчі відбудуться 10 та 17 липня.

Перший поєдинок для підопічних Арди Турана буде номінально домашнім.

Переможець протистояння вийде у другий раунд кваліфікації Ліги Європи. Команда, яка програє, продовжить свій шлях з другого раунду кваліфікації Ліги Конференцій.

Раніше повідомлялося, що "гірники" проводитимуть матчі кваліфікації до єврокубків у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице".

Путівку в кваліфікацію Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України.

Нещодавно головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран представнив свій тренерський штаб в українському колективі.