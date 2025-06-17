Лопес закликав включити Ломаченка у Зал боксерської слави

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) відреагував на рішення про завершення кар'єри Василем Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.

Американець похвалив свого колишнього суперника та заявив, що Лома заслужив на потрапляння до Зали слави.

"Відмінна кар'єра. Я вдячний за те, що розділив ринг із такою легендою, як він. Однозначно, як на мене, він перший претендент на потрапляння в Зал слави.

Можливо, у нього не були найважчі поєдинки, але він кожен поєдинок робив легким. Я просто був тим самим хлопцем. А так я вдячний, що був із ним у рингу, бажаю всього найкращого йому, його сім'ї та дітям. Великий чемпіон", – сказав Лопес.