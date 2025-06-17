Два топові клуби України оголосили про об’єднання

Аврора та SkyUp Futsal оголосили про об’єдання.

Спільну заяву двох клубів опубліковано на їх сторінках в Instagram.

У сезоні 2025/2026 об’єднана команда розпочне виступи під спільною назвою – Аврора-SkyUp Futsal. Йдеться як про виступи в українській Естралізі, так і у Лізі чемпіонів.

"Керівництва обох клубів досягли згоди щодо обʼєднання зусиль задля подальшого якісного розвитку українського футзалу", – йдеться у пості в соцмережах.

Нагадаємо, що обидва столичних колективи стали призерами Естраліги минулого сезону. Аврора у фінальній серії поступилася ХІТу, а SkyUp Futsal здобув третє місце у протистоянні з хмельницьким Соколом.

Раніше повідомлялося, що Євген Задорожний оголосив про відставку з посади головного тренера Аврори.