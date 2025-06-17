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Манчестер Юнайтед узгодив контракт з 39-річним ветераном

Олександр Булава — 17 червня 2025, 22:04
Манчестер Юнайтед узгодив контракт з 39-річним ветераном
Том Гітон
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед домовився про новий контракт з 39-річним голкіпером Томом Гітоном.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чинна угода гравця завершилась цього літа. Керівництво клубу узгодило нову угоду з третім воротарем, яка буде розрахована до червня 2026 року.

Рішення залишити голкіпера було узгоджено з головним тренером Рубеном Аморімом і підтримано тренерським штабом. Найближчим часом буде офіційне оголошення угоди.

Нагадаємо, Гітон перебував у структурі Юнайтед з 2002 по 2010-й рік. Також пограв у Кардіффі, Брістолі, Бернлі та Астон Віллі. Влітку 2021-го повернувся у МЮ. У минулому сезоні він не зіграв у жодному поєдинку.

Зазначимо, що сезон-2024/25 "червоні дияволи" завершили на 15 місці у турнірній таблиці АПЛ, побивши декілька ганебних рекордів протягом кампанії.

У лютому МЮ продемонстрували найгірший за останні 50 років результат, програвши тоді Тоттенгему.

Також "манкуніанці" поступились "шпорам" у фіналі Ліги Європи, залишившись без єврокубків на наступну кампанію.

Раніше Манчестер Юнайтед оголосив про завершення трансферу вінгера Вулвергемптона.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед

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