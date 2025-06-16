Він навіть кращий: Дюплантіс – про 12-річного українця, який побив його рекорд

Світовий рекордсмен у стрибках зі жердиною Арман Дюплантіс оцінив результат українця Матвія Строгалєва, який показав найкращий результат в історії серед спортсменів віком 12 років.

Цитує шведа Суспільне Спорт.

12-річний Строгалєв брав участь у юнацькому чемпіонаті України, де показав результат у 4 метри – це на 3 см краще, ніж у Дюплантіса, який у 2012 році взяв висоту 3,97 м.

"Я думаю, що це надзвичайно. Ярослава [Магучіх] показала мені відео. Я не знав, що він побив мій рекорд. Це чудово, радий це бачити. Сподіваюся, що він буде прогресувати, а зараз розважається та насолоджується процесом та своїм шляхом.

Я був таким же молодим, спраглим стати найкращим у світі. Хотів бути найкращим та бити одвічні рекорди. Я був таким же. І він такий, навіть трішки кращий. Це чудово бачити це. Можливо, буде ситуація: якщо довго стрибатиму, то позмагаємося з ним", – сказав Дюплантіс.