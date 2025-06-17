Нідерланди U-21 – Україна U-21: пряма LIVE-трансляція матчу за вихід у плейоф Євро-2025

Молодіжна збірна України U-21 зіграє з Нідерландами у межах 3, заключного, туру групового етапу чемпіонату Європи-2025 U-21.

Матч відбудеться в середу, 18 червня, на стадіоні "Татран" у словацькому місті Прешов. Початок поєдинку – о 19:00 за Києвом.

Онлайн-трансляцію матчу забезпечують Суспільне Спорт та MEGOGO.

У першому турі Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії, проте в другій грі виявилися сильнішими за Фінляндію.

Нідерланди своєю чергою зіграли внічию з фінами та поступилися данцям. Збірна Данії достроково вийшла у плейоф, а доля другої путівки до 1/4 розігруватиметься в матчі Нідерланди – Україна.

Нічия та перемога гарантують збірній України чвертьфінал турніру, а поразка означатиме виліт.