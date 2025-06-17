Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Трубін отримав одну з найгірших оцінок у матчі Бока Хуніорс – Бенфіка

Володимир Максименко — 17 червня 2025, 07:55
Трубін отримав одну з найгірших оцінок у матчі Бока Хуніорс – Бенфіка

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін отримав не найкращу оцінку за матч проти Боки Хуніорс в межах першого туру клубного чемпіонату світу.

Про це повідомив статистичний портал Sofascore.

Воротар збірної України отримав за свій виступ 6.4 бали, що є одним з найгірших показників у двох командах. На рахунку Трубіна 0 сейвів та 85% точних передач (11/13).

Найгіршим гравцем поєдинку став Андреа Белотті – футболіст з'явився на полі по перерві, проте вже на 72 хвилині отримав червону картку.

Найкращим футболістом матчу визнано Ніколаса Отаменді з Бенфіки, який врятував свою команду від поразки на 84-й хвилині.

Напередодні лондонський Челсі оформив впевнену перемогу над Лос-Анджелесом в межах першого туру КЧС.

Бока Хуніорс Клубний чемпіонат світу Анатолій Трубін

Анатолій Трубін

Лунін і Трубін увійшли до п’ятірки найдорожчих воротарів світу за версією CIES
Трубін: Цей сезон не приніс того, заради чого ми працювали
Невдаха АПЛ та фіналіст Ліги Європи сезону 2024/25 зацікавився українським голкіпером
Трубін не потрапив у основу Бенфіки на фінал Кубку Португалії
Трубін зіграє у фіналі Кубку Португалії, Циганков із Жироною протистоятиме Атлетику: розклад матчів українців

Останні новини