Трубін отримав одну з найгірших оцінок у матчі Бока Хуніорс – Бенфіка

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін отримав не найкращу оцінку за матч проти Боки Хуніорс в межах першого туру клубного чемпіонату світу.

Про це повідомив статистичний портал Sofascore.

Воротар збірної України отримав за свій виступ 6.4 бали, що є одним з найгірших показників у двох командах. На рахунку Трубіна 0 сейвів та 85% точних передач (11/13).

Найгіршим гравцем поєдинку став Андреа Белотті – футболіст з'явився на полі по перерві, проте вже на 72 хвилині отримав червону картку.

Найкращим футболістом матчу визнано Ніколаса Отаменді з Бенфіки, який врятував свою команду від поразки на 84-й хвилині.

Напередодні лондонський Челсі оформив впевнену перемогу над Лос-Анджелесом в межах першого туру КЧС.