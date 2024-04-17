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06.04.2024 09:54 891

Англійські гранди зацікавлені у підписанні Судакова

Сьогодні 14:56 156 0
Англійські гранди зацікавлені у підписанні Судакова
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Сергій Палкін, #Тоттенгем, #Челсі, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - The Standard.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може продовжити кар'єру в одному з англійських грандів.

Про це повідомляє The Standard.

Арсенал зацікавлений у придбані 21-річного футболіста, якого пов'язують також із Челсі, Манчестер Юнайтед, Ліверпулем та Манчестер Сіті.

Цього тижня представники Шахтаря перебували в Лондоні, готуючись до літнього трансферного вікна, в яке Судаков має покинути команду.

Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін розповів, що "гірники" попросять за талановитого футболіста щонайменше 60 млн фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем влітку 2024 року планує підписати Судакова. Також інтерес до футболіста проявляють Наполі, Інтер та Ювентус, проте італійські клуби навряд чи потягнуть трансфер гравця через фінансові запити Шахтаря.

Нагадаємо, в межах 24 туру УПЛ донецька команда у меншості мінімально перемогла полтавську Ворсклу. Наразі підопічні Маріно Пушича посідають першу сходинку в турнірній таблиці та випереджають друге Динамо на 4 очки.

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