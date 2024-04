Клуби АПЛ мають більше можливостей підписати Судакова влітку

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков найімовірніше перейде в клуб Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в розмові з Беном Джейкобсом.

Сума трансферу українського хавбека може скласти 50-60 млн євро влітку. Така ціна може відлякати команди з Італії, які цікавляться Георгієм.

Зазначається, що Наполі намагався підписати Судакова взимку та пропонував 40 млн євро, проте Шахтар відмовився від цієї пропозицїі.

Heorhii Sudakov's asking price has shot up to €50-60m for this summer



This means the Premier League is more likely than Serie A for his next move, according to @FabrizioRomano in conversation with @JacobsBen



