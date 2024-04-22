Клуби АПЛ мають більше можливостей підписати Судакова влітку

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков найімовірніше перейде в клуб Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в розмові з Беном Джейкобсом.
Сума трансферу українського хавбека може скласти 50-60 млн євро влітку. Така ціна може відлякати команди з Італії, які цікавляться Георгієм.
Зазначається, що Наполі намагався підписати Судакова взимку та пропонував 40 млн євро, проте Шахтар відмовився від цієї пропозицїі.
🚨EXCLUSIVE🚨— CaughtOffside (@caughtoffside) April 22, 2024
Heorhii Sudakov's asking price has shot up to €50-60m for this summer
This means the Premier League is more likely than Serie A for his next move, according to @FabrizioRomano in conversation with @JacobsBen
Full episode of the Debrief: https://t.co/k2IuadEa8x pic.twitter.com/NKaQdADdM6
Раніше повідомлялося, що Арсенал зацікавлений у придбані 21-річного футболіста, якого пов'язують також із Челсі, Манчестер Юнайтед, Ліверпулем та Манчестер Сіті.
Нагадаємо, в межах перенесеного матчу 10 туру донецька команда обіграла Зорю. Наразі підопічні Маріно Пушича посідають першу сходинку в турнірній таблиці та випереджають друге Динамо на 1 очко.