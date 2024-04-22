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Клуби АПЛ мають більше можливостей підписати Судакова влітку

Сьогодні 18:40 39 0
Клуби АПЛ мають більше можливостей підписати Судакова влітку
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков найімовірніше перейде в клуб Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в розмові з Беном Джейкобсом.

Сума трансферу українського хавбека може скласти 50-60 млн євро влітку. Така ціна може відлякати команди з Італії, які цікавляться Георгієм.

Зазначається, що Наполі намагався підписати Судакова взимку та пропонував 40 млн євро, проте Шахтар відмовився від цієї пропозицїі.

Раніше повідомлялося, що Арсенал зацікавлений у придбані 21-річного футболіста, якого пов'язують також із Челсі, Манчестер Юнайтед, Ліверпулем та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, в межах перенесеного матчу 10 туру донецька команда обіграла Зорю. Наразі підопічні Маріно Пушича посідають першу сходинку в турнірній таблиці та випереджають друге Динамо на 1 очко.

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