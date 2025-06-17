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Визначилася дата старту сезону Екстра-ліги 2025/26

Олексій Мурзак — 17 червня 2025, 21:45
Визначилася дата старту сезону Екстра-ліги 2025/26
АФУ

У вівторок, 17 червня, відбулося засідання виконавчого комітету Асоціації футзалу України, на якому було ухвалено рішення про базову дату початку сезону 2025/26.

Про це повідомила пресслужба Асоціації.

Так, новий сезон в елітному дивізіоні стартує 30 серпня

Раніше повідомлялося, що одеський клуб Тайр Експерт підтвердив свою участь у наступному розіграші елітного дивізіону Чемпіонату України з футзалу.

Асоціація футзалу України також підтвердила включення клубу Фурнітура з Коломиї (Івано-Франківської області) у чемпіонат Екстра-ліги сезону-2025/26.

Також стало відомо, що Аврора та SkyUp Futsal оголосили про об’єднання.

Водночас не зіграє у наступному сезоні чемпіонату Енергія зі Львова.

Нагадаємо, 15 червня ХІТ вирвав перемогу над Авророю і втретє поспіль став чемпіоном України.

Екстра-ліга АФУ (Асоцiацiя футзалу України)

Екстра-ліга

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