Рангнік: Я зосереджений на збірній Австрії та Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік, коментуючи інтерес з боку Баварії, розповів, що він зосереджений на роботі у своїй команді та чемпіонаті Європи-2024, який пройде в Німеччині.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Баварія зв'язалася зі мною, і я повідомив про це Федерацію Австрії. Зараз я зосереджений на Австрії та Євро. Якщо Баварія скаже, що хоче бачити мене головним тренером, тоді я запитаю себе, чи хочу я цього?", — сказав наставник.

🚨 Ralf Rangnick confirms: “Bayern have made contact with me and I informed the Austrian Federation about it”.



“My focus now is on Austria and the Euros”.



“If Bayern will tell me: we want you... then I have to ask myself: do I want this at all?”, told 90Minuten. pic.twitter.com/2JGdrMwZ3m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024

Раніше повідомлялося, що німецький клуб вже розпочав переговори з 65-річним спеціалістом.

Нагадаємо, нещодавно як кандидат на заміну Томасу Тухелю також розглядався Унаї Емері. Але напередодні іспанський фахівець продовжив контракт з Астон Віллою.