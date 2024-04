Рангнік: Я зосереджений на збірній Австрії та Євро-2024

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік, коментуючи інтерес з боку Баварії, розповів, що він зосереджений на роботі у своїй команді та чемпіонаті Європи-2024, який пройде в Німеччині.

Його слова передає Фабріціо Романо.

🚨 Ralf Rangnick confirms: “Bayern have made contact with me and I informed the Austrian Federation about it”.



“My focus now is on Austria and the Euros”.



“If Bayern will tell me: we want you... then I have to ask myself: do I want this at all?”, told 90Minuten. pic.twitter.com/2JGdrMwZ3m