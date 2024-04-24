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Рангнік: Я зосереджений на збірній Австрії та Євро-2024

Сьогодні 16:05 83 0
Рангнік: Я зосереджений на збірній Австрії та Євро-2024
#Баварія, #Ральф Рангнік, #Збірна Австрії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік, коментуючи інтерес з боку Баварії, розповів, що він зосереджений на роботі у своїй команді та чемпіонаті Європи-2024, який пройде в Німеччині.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Баварія зв'язалася зі мною, і я повідомив про це Федерацію Австрії. Зараз я зосереджений на Австрії та Євро. Якщо Баварія скаже, що хоче бачити мене головним тренером, тоді я запитаю себе, чи хочу я цього?", — сказав наставник.

Раніше повідомлялося, що німецький клуб вже розпочав переговори з 65-річним спеціалістом.

Нагадаємо, нещодавно як кандидат на заміну Томасу Тухелю також розглядався Унаї Емері. Але напередодні іспанський фахівець продовжив контракт з Астон Віллою.

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