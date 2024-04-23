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Визначився новий фаворит на посаду головного тренера Баварії

Сьогодні 18:55 134 0
Визначився новий фаворит на посаду головного тренера Баварії
#Баварія, #Ральф Рангнік

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік, який наразі тренує збірну Австрії, став фаворитом на посаду головного тренера Баварії.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що вже розпочалися перемовини зі спеціалістом. Також до шорт-листа входить колишній наставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, нещодавно як кандидат на заміну Томасу Тухелю також розглядався Унаї Емері. Але напередодні іспанський фахівець продовжив контракт із Астон Віллою.

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