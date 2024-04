Визначився новий фаворит на посаду головного тренера Баварії

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік, який наразі тренує збірну Австрії, став фаворитом на посаду головного тренера Баварії.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що вже розпочалися перемовини зі спеціалістом. Також до шорт-листа входить колишній наставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі.

