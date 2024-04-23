Один з претендентів на посаду тренера Баварії продовжив контракт зі своїм клубом

Джерело - The Athletiс.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері продовжив контракт зі своїм клубом до літа 2027 року.

Про це повідомляє The Athletiс.

Керівництво англійського клубу вірить, що іспанський спеціаліст зможе стати новим Алексом Фергюсоном, який тренував Манчестер Юнайтед з листопада 1986 до червня 2013 року.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Баварія розглядає кандидатуру Емері на заміну Томасу Тухелю.

Наразі Астон Вілла посідає 4 місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, у них в активі 66 балів. Також команда у серії післяматчевих пенальті здолала французький Лілль і вийшла до півфіналу Ліги конференцій, де зустрінеться з грецьким Олімпіакосом.