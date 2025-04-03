Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лос-Анджелес Смолякова обіграв Інтер з Мессі та Суаресом в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ

Олексій Погорелов — 3 квітня 2025, 08:39
Лос-Анджелес – Інтер Маямі
Лос-Анджелес – Інтер Маямі
Getty Images

Рано вранці четверга, 3 квітня, в межах чвертьфіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ відбувся перший матч протистояння між Лос-Анджелесом та Інтер Маямі.

Лівий захисник каліфорнійців Артем Смоляков провів усю гру на лаві запасних. Але й без нього його одноклубники впоралися із командою, за яку грали Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Жорді Альба.

Долю поєдинку вирішив гол на 57-й хвилині, коли Нейтан Ордас позбувся опіки Бускетса та завдав удару з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер гостей не впорався із цим пострілом у ближній кут.

У підсумку суддя зафіксував мінімальну перемогу Лос-Анджелеса з рахунком 1:0.

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ
1/4 фіналу, перший матч, 3 квітня

Лос-Анджелес – Інтер Маямі 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 57 Ордас.

Лос-Анджелес: Льоріс – Паленсія, Лонг, Сегура, Холлінгсхед – Тілман (83 Холм), Жезус, Дельгадо – Ундер (72 Мартінес), Ордас (90 Марлон), Буанга.

Інтер Маямі: Устарі – Лухан, Фалькон, Аллен, Альба – Піко (67 Тейлор), Брайт (81 Редондо), Бускетс, Сеговія (67 Кремаскі) – Мессі, Суарес.

Попередження: Ордас – Сеговія, Бускетс.

Протистояння переїжджає до Флориди, де 10 квітня пройде матч-відповідь між цими командами.

Нагадаємо, що саме Лос-Анджелес з Артемом Смоляковим може зіграти в оновленому клубному чемпіонаті світу-2025, посівши місце виключеного з турніру Леона.

Альба Бускетс Інтер Маямі Лос-Анджелес Ліонель Мессі США Луїс Суарес Кубок чемпіонів КОНКАКАФ Артем Смоляков

США

НБА визначила фіналістів на нагороду найкращого одноклубника року та приз за спортивну поведінку
Забив у третьому матчі поспіль: гол Мессі допоміг Інтеру перемогти та захопити лідерство в МЛС
НБА значно збільшить стелю зарплат та податку на розкіш в наступному сезоні
Українка Коваль зі своєю командою пройшла до другого раунду Березневого шаленства NCAA
Мексика вперше виграла Лігу націй КОНКАКАФ, Канада обіграла США в матчі за третє місце

Останні новини