Юта з Михайлюком розгромно програла Х'юстону, чергові перемоги Клівленда та Оклахоми в НБА

В ніч на четвер, 3 квітня, в межаху регулярного сезону НБА відбулося дев'ять матчів.

Юта зі Святославом Михайлюком у складі зазнала розгромної поразки від Х'юстона з рахунком 105:143. Українець провів на майданчику 15 хвилин, за які встиг набрати три очки (1/2 триочкові), віддати дві передачі за трьох втрат, зробити одне перехоплення та заробити один персональний фол.

У той же час Вашингтон здобув свою 17-ту перемогу в сезоні та віддав Юті статус одноосібно гіршої команди ліги.

Клівленд повторив свій результат сезону-2009/10, обігравши Нью-Йорк. Тепер команда Кенні Аткінсона має на своєму рахунку 61 перемогу.

Бостон, який точно завершить сезону на другому місці, берз кількох основних гравців зазнав поразки від Маямі.

Даллас з потужним дабл-даблом Ентоні Девіса (34 очки + 15 підбирань + 5 блок-шотів) переміг Атланту, а Денвер без усієї стартової п'ятірки програв Сан-Антоніо.

Оклахома продовжила свою переможну серію, обігравши Детройт. Тандер виграли останні одинадцять матчів. Кліпперс не мали проблем з Новим Орлеаном та вже наздогнали шостий Мемфіс за результатами (44-32).

НБА – регулярний сезон

3 квітня

Вашингтон – Сакраменто 116:111 (26:26, 29:26, 36:25, 25:34)

Індіана – Шарлотт 119:105 (32:25, 21:20, 34:28, 32:32)

Клівленд – Нью-Йорк 124:105 (28:34, 25:26, 38:25, 33:20)

Бостон – Маямі 103:124 (22:29, 23:30, 36:32, 22:33)

Х'юстон – Юта 143:105 (33:26, 37:20, 32:29, 41:30)

Даллас – Атланта 120:118 (32:34, 35:38, 34:24, 19:22)

Денвер – Сан-Антоніо 106:113 (21:33, 33:33, 31:22, 21:25)

Оклахома – Детройт 119:103 (41:27, 24:32, 32:22, 22:22)

Кліпперс – Новий Орлеан 114:98 (22:16, 37:31, 24:25, 31:26)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 2 квітня, НБА визначила фіналістів у боротьбі за дві сезонні нагороди.