Рангнік назвав умову, за якої погодиться очолити Баварію

Джерело - Salzburger Nachrichten.

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік, який наразі тренує збірну Австрії, висунув вимоги керівництву Баварії.

Про це повідомляє Salzburger Nachrichten.

Фахівець готовий очолити мюнхенський клуб, якщо йому гарантують повний контроль над трансферами. Тренер хоче мати вирішальне слово щодо будь-якого трансферу Баварії. Тобто фахівець матиме більшу владу, ніж директори клубу.

Якщо Баварія прийме пропозицію німця, то далі не повинно виникнути жодних проблем, щоб Ральф став новим тренером "ротен". Австрійський футбольний союз запитає лише 5 млн євро компенсації.

Раніше повідомлялося, що Баварія вже розпочалася переговори з 65-річним спеціалістом.

Нагадаємо, нещодавно як кандидат на заміну Томасу Тухелю також розглядався Унаї Емері. Але напередодні іспанський фахівець продовжив контракт з Астон Віллою.