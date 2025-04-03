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Вінгер Манчестер Сіті присвятив свій гол братові, який помер 25 років тому

Олексій Погорелов — 3 квітня 2025, 09:35
Джек Гріліш
Джек Гріліш
Getty Images

Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш став автором голу, який він присвятив своєму братові Кілану, який помер у 2000 році.

Цим особистим моментом 29-річний англієць поділився в Instagram.

Вчора, 2 квітня, на другій хвилині матчу проти Лестера (2:0) Гріліш відзначився своїм першим за понад 15 місяців голом в межах АПЛ. І ця подія була особливою для футболіста не тільки через це.

Гріліш присвятив цей результативний удар своєму брату Кілану, який помер 2 квітня 2000 року від синдрому раптової дитячої смерті (СРДС) у віці дев'яти місяців.

"Мій маленький брат помер цього дня 25 років. Цей день завжди важкий для нашої родини, але я був радий забити.

Тут були мої мама і тато. Цей день завжди дуже важкий для нас. Тож забити і перемогти – це було чудово", – сказав Гріліш після матчу.

Цього сезону Джек Гріліш взяв участь у 28 матчах Манчестер Сіті в усіх турнірах. Футболіст записав на свій рахунок 3 голи та 5 асистів.

"Містяни" мають в своєму активі 51 очко після 30 зіграних турів. Наступним суперником команди Гріліша стане Манчестер Юнайтед. Манкуніанське дербі пройде на "Олд Траффорд" 6 квітня.

Раніше стало відомо, що Ілля Забарний отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців Борнмута за програний матч проти Іпсвіча.

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