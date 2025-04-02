Динамо з голом Піхальонка здолало Рух на шляху в півфінал Кубку України

Київське Динамо на виїзді обіграло львівський Рух у межах 1/4 фіналу Кубку України.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Гості вийшли вперед наприкінці першого тайму. Герреро розігнав контратаку та віддав пас на Олександра Піхальонка, який здійснив ривок у штрафний майданчик, обіграв захисника та пробив у дальній кут воріт Ледвія.

У другій половині Рух активно йшов вперед та створив декілька небезпечних моментів, проте не вистачило влучності у завершальні стадії. Натомість кияни намагалися відповідати контратаками.

Кубок України

1/4 фіналу, 2 квітня

Рух (Львів) – Динамо (Київ) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 43 Піхальонок

Рух: 23.Ледвій, 4.Холод (77.Алмазбеков, 76), 29.Дідик, 92.Слюбик, 93.Роман, 75.Кітела (73.Лях, 67), 16.Рябов (35.Едсон, 76), 17.Слюсар (25.Горін, 56), 19.Пастух, 8.Карабін – 7.Климчук (99.Фал, 76).

Динамо: 51.Моргун, 20.Караваєв (к), 25.Дячук, 40.Біловар (4.Попов, 81), 2.Вівчаренко, 6.Бражко, 15.Рубчинський, 45.Брагару (7.Ярмоленко, 70), 79.Піхальонок (10.Шапаренко, 70), 9.Волошин (22.Кабаєв, 59), 79.Герреро (99.Пономаренко, 59).

Попереджені: Слюсар (45+1) – Рубчинський (84).

Раніше донецький Шахтар в овертаймі обіграв Олександрію, а напередодні першим півфіналістом змагання стала чернівецька Буковина, яка мінімально здолала Вікторію.