Ембіід перенесе чергову операцію на проблемному коліні

Зірковий бігмен Філадельфії Джоел Ембіід наступного тижня перенесе артроскопічну операцію на проблемному лівому коліні.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, за шість тижнів 31-річний баскетболіст пройде повторне обстеження і, як очікується, повністю відновиться від травми.

Протягом останніх кількох тижнів 76-ті та Ембіід працювали над вирішенням проблем з коліном, які переслідували його більше року і стали причиною того, що наприкінці лютого він достроково завершив сезон.

Консультації з лікарями та спеціалістами врешті-решт призвели до того, що Джоелу вирішили зробити операцію, сподіваючись, що він зможе повернутися до того рівня, на якому грав у попередніх сезонах.

Цього сезону Джоел Ембіід набирав у середньому 23,8 очка, 8,2 підбирання та 4,5 передачі в 19 матчах за Філадельфію.

Раніше стало відомо, що НБА може дискваліфікувати Джа Моранта за "пістолетні" жести під час матчу Мемфіс – Голден Стейт.