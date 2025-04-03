Ніяк не навчиться: НБА розслідує "пістолетні" жести Моранта у грі з Голден Стейт

НБА вирішила провести розслідування жестів, які зірка Мемфіса Джа Морант зробив на адресу лави запасних Голден Стейт.

Про це повідомляє ESPN.

Ліга зацікавилась епізодом, який стався в ніч на 2 квітня, коли Ворріорз здобули перемогу (134:125). Під час таймауту за 20,1 секунди до кінця матчу 25-річний баскетболіст показав руками лаві запасних ГСВ "пістолетні" жести.

Згідно з джерелом, НБА також розгляне жест захисника Голден Стейт Бадді Гілда перед жестом Моранта. Обидва баскетболісти отримали по технічному фолу.

Нагадаємо, що НБА вже двічі дискваліфіковувала Моранта через демонстрацію вогнепальної зброї в соціальних мережах.

Перший інцидент стався в березні 2023 року під час прямої трансляції в Instagram, коли Морант розважався в нічному клубі в передмісті Денвера після поразки від Наггетс. НБА винесла рішення про безстрокову дискваліфікацію, яка в підсумку тривала вісім ігор.

Потім Джа був дискваліфікований на перші 25 ігор сезону-2023/24 за "поведінку, що шкодить лізі". Гравець розмахував вогнепальною зброєю під час прямої трансляції в Instagram на акаунті свого друга в травні 2023 року.

На даний момент Мемфіс посідає шосте місце Захиідної конференції з балансом перемог 44-32. Команда програла останні сім з восьми матчів. А недавно Гріззліс звільнили Тейлора Дженкінса з посади головного тренера.