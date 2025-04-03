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Ніяк не навчиться: НБА розслідує "пістолетні" жести Моранта у грі з Голден Стейт

Олексій Погорелов — 3 квітня 2025, 08:59
Ніяк не навчиться: НБА розслідує пістолетні жести Моранта у грі з Голден Стейт
Джа Морант
Sports Illustrated

НБА вирішила провести розслідування жестів, які зірка Мемфіса Джа Морант зробив на адресу лави запасних Голден Стейт.

Про це повідомляє ESPN.

Ліга зацікавилась епізодом, який стався в ніч на 2 квітня, коли Ворріорз здобули перемогу (134:125). Під час таймауту за 20,1 секунди до кінця матчу 25-річний баскетболіст показав руками лаві запасних ГСВ "пістолетні" жести.

Згідно з джерелом, НБА також розгляне жест захисника Голден Стейт Бадді Гілда перед жестом Моранта. Обидва баскетболісти отримали по технічному фолу.

Нагадаємо, що НБА вже двічі дискваліфіковувала Моранта через демонстрацію вогнепальної зброї в соціальних мережах.

Перший інцидент стався в березні 2023 року під час прямої трансляції в Instagram, коли Морант розважався в нічному клубі в передмісті Денвера після поразки від Наггетс. НБА винесла рішення про безстрокову дискваліфікацію, яка в підсумку тривала вісім ігор.

Потім Джа був дискваліфікований на перші 25 ігор сезону-2023/24 за "поведінку, що шкодить лізі". Гравець розмахував вогнепальною зброєю під час прямої трансляції в Instagram на акаунті свого друга в травні 2023 року.

На даний момент Мемфіс посідає шосте місце Захиідної конференції з балансом перемог 44-32. Команда програла останні сім з восьми матчів. А недавно Гріззліс звільнили Тейлора Дженкінса з посади головного тренера.

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