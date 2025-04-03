Гамільтон пояснив причину поганої форми Феррарі на перших етапах сезону

Льюїс Гамільтон вважає, що необхідність глибше розібратися в налаштуваннях болідів є основним фактором непостійної форми Феррарі на початку сезону Формули-1.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Скудерія ніяк не може розібратися зі своєю машиною, виступи якої залежать від багатьох факторів. Через це Гамільтон та його напарник Шарль Леклер не змагаються за перемоги під час Гран-прі. При цьому семиразовий чемпіон світу у Китаї виграв першу для Феррарі спринтерську гонку.

Коментуючи дивну форму італійської стайні, Гамільтон висловив думку, що команда повинна перш за все розібратися з налаштуваннями.

"Мабуть, це поєднання кількох різних речей, але я думаю, що в основному це просто пов'язано з налаштуванням. Я вже казав вам, що все ще вивчаю цю машину, тому я ще не випробував кожну деталь, яка у них є. Зрештою, я прийняв неправильне рішення щодо налаштувань на суботу перед кваліфікацією (в Китаї). Мені довелося жити з цими налаштуваннями протягом всієї гонки. Якби ми просто залишили машину в спокої, або якби той крок, який ми зробили, був покращенням, я думаю, ми могли б кваліфікуватися в трійці лідерів, що, швидше за все, призвело б до зовсім іншого результату. Але цього не сталося, і було дуже важко їхати з того моменту, як ми вийшли на старт у кваліфікації. А потім такий самий баланс був і в неділю, тож ми просто повинні були продовжувати працювати", – сказав Гамільтон.

У підсумку після Гран-прі Китаю і Гамільтон, і Леклер були дискваліфіковані, через що пілоти та команда втратили одразу 18 очок.

Нагадаємо, що цього тижня Формула-1 повернеться етапом в Японії. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх сесій вікенду в Судзуці.

Раніше Шарль Леклер вказав на головну проблему Феррарі на старті сезону Формули-1.